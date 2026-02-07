Espana agencias

ERC, Junts, Comuns y la CUP exigen soluciones a las deficiencias de Rodalies

Barcelona, 7 feb (EFE).- Representantes de ERC, Junts, Comuns y la CUP se han unido esta tarde a la manifestación en Barcelona contra las deficiencias en Rodalies y han reclamado soluciones para mejorar la movilidad tras semanas de cortes del servicio y retrasos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido dimisiones ante esta situación y ha sostenido que Cataluña sufre desde hace décadas una "infrafinanciación evidente" y su población "un trato humillante".

Ha reclamado soluciones a largo plazo con inversiones que resuelvan el "déficit de mantenimiento que sufren las vías, la señalización y los convoyes ferroviarios".

A más corto plazo, defiende la necesidad de "resolver el corte de la AP-7", levantar las barreras de los peajes de la autopista entre Terrassa y Manresa, las de los túneles de Vallvidrera y contratar más autocares para ofrecer transporte alternativo a los usuarios que todavía no han recuperado el servicio ferroviario.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido por su parte "rescatar" el servicio de Rodalies de Renfe para que pase a estar gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

"Los ciudadanos pueden comprobar perfectamente el servicio de Ferrocarrils y el de Renfe, y no es casualidad", ha señalado Turull, que ha recalcado que la empresa estatal "no puede liderar la solución, cuando ha sido la auténtica responsable del problema".

Ha insistido en que la "catástrofe" en materia de movilidad que vive estos días Cataluña debe conllevar ceses en el ámbito político, entre ellos los del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

"Deben asumirse responsabilidades políticas por tanta incompetencia, por tanta dejadez, por tanta desinformación, que afectan a los usuarios y ponen en riesgo también su seguridad", ha afirmado.

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avanzado que cuando el próximo lunes se sienten a negociar los presupuestos de Cataluña pondrán sobre la mesa Rodalies como "tema central", dado que es, junto con la vivienda, "las dos preocupaciones principales de la ciudadanía" y deben ser una prioridad para el Govern.

Considera necesario un "gran pacto de país" que aúne a plataformas de usuarios, ingenieros, expertos, partidos políticos, y agentes económicos y sociales a fin de ejercer un "control sobre las ejecuciones de todas las inversiones y las obras que se anuncian" en Rodalies.

Pide además que se deje de dedicar recursos a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, que considera "una política clasista que lo único que haría sería incrementar las emisiones y traer más turistas", que, ha afirmado, "ni queremos ni caben".

Al comienzo de la manifestación se ha pronunciado también la portavoz de la CUP nacional, Su Moreno, que ha considerado que la cuestión de la movilidad es "la punta del iceberg" de una "Cataluña que se cae a pedazos", que se une a problemas en ámbitos como la educación y la sanidad.

La CUP, ha sostenido, quiere poner sobre la mesa el "problema estructural" que sufre Cataluña debido a un Estado "con una estrategia absolutamente centralista" que solo pone recursos para "aquellas infraestructuras que sirven para las élites, no para la clase trabajadora". EFE

