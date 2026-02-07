Athletic y Levante dirimen un duelo de urgencias en San Mamés

Bilbao/Valencia, 7 feb (EFE).- El Athletic Club y el Levante UD dirimen en San Mamés un duelo de urgencias entre dos equipos involucrados en la pelea por la permanencia aunque con tendencias opuestas, el rojiblanco en caída libre desde diciembre y el 'granota' al alza en las últimas semanas a pesar de su delicada situación en la tabla.

La meritoria victoria en Mestalla y el pase a las semifinales de Copa, donde le espera un derbi vasco frente a la Real Sociedad, han aliviado la tensión en Bilbao después de que el propio presidente, Jon Uriarte, fijara el martes como objetivo prioritario sumar cuanto antes los 17 puntos que virtualmente asegurarían le permanencia.

Un mensaje directo y contundente, acompañado de un respaldo explícito a Ernesto Valverde, argumentado en el pobre balance de 2 puntos de los últimos 18 que han llevado al Athletic a ver mermado su colchón respecto a la zona de descenso de 11 a 3 puntos.

Las luces de alarma, por lo tanto, están encendidas en San Mamés, si bien los aficionados se agarran al algún brote verde como esa victoria ante el Valencia en un partido en el que pocos apostaban por el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Quienes no estarán disponibles para este partido son Dani Vivian y Alex Berenguer.

El central internacional se recupera de una sobrecarga muscular y el extremo de un dolor recurrente en el primer dedo del pie derecho que le afecta de manera intermitente desde el mes de septiembre.

Estas dos ausencias se suman a las bajas ya conocidas de los lesionados Oihan Sancet, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz además, de Yeray Álvarez, que finaliza su sanción el 2 de abril.

Por su parte, el Levante visita San Mamés dispuesto a hurgar en la herida liguera del Athletic y en los dos meses que lleva sin ganar en este torneo. De hecho, en los últimos seis partidos, el equipo de Ernesto Valverde ha sacado dos puntos y el equipo 'granota' ha sumado nueve.

La llegada de Luís Castro al banquillo ha revitalizado a un Levante que ya con el luso de entrenador fue capaz de ganar al Sevilla y al Elche, pero también plantar cara durante una hora en el Santiago Bernabéu y que en la pasada jornada le rascó un punto al Atlético de Madrid, dos rivales que están por encima del Athletic en la clasificación.

Pese a la mejoría en el juego y en los resultados de las últimas semanas, el Levante sigue anclado en la zona de descenso. Sus 18 puntos le tienen penúltimo a cinco del Getafe, que ocupa la primera plaza que supondría permanecer en Primera.

Para un encuentro que afrontará más descansado que su rival, Castro tendrá las bajas de los lesionados Roger Brugué y Víctor García, y del argentino Matías Moreno, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza con el delantero del Atlético de Madrid Sorloth el pasado sábado y que no puede jugar por protocolo médico.

Tampoco jugará Unai Vencedor, en su caso porque el Athletic incluyó una 'cláusula del miedo' que penaliza su presencia.

Mientras, Castro ha recuperado esta semana al lateral izquierdo Diego Pampín, ya listo tras haber sufrido a principio de año una lesión en el sóleo de la pierna derecha, y a Unai Elgezabal

Sin cambios previstos en defensa, ya que Matturro ocuparía el puesto en la eje de la zaga de Matías Moreno y Manu Sánchez entrará en el costado izquierdo, una de las dudas del once será la titularidad o no de Etta Eyong. El camerunés no marca con el Levante desde octubre de 2025 y el pasado fin de semana fue suplente ante el Atlético de Madrid.

En el encuentro que les enfrentó en la primera vuelta en el Ciutat, un gol de Robert Navarro a los tres minutos de empezar el choque marcó el guión y Nico Williams sentenció con un segundo tanto antes del descanso (0-2).

Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; y Guruzeta.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Raghouber, Pablo Martínez, Tunde, Losada o Etta, Carlos Álvarez e Iván Romero.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité de Árbitros de Galicia)

Estadio: San Mamés.

Hora: 16.15 horas (15.15 horas GMT). EFE

