2-1. André da Silva mantiene con vida al descanso al Elche en Anoeta

San Sebastián, 07 feb (EFE).- La Real Sociedad, gracias a dos tantos de Sucic y Oyarzabal, se marcha con ventaja al descanso ante un Elche que ha recortado diferencias gracias a André da Silva (2-1), en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se está disputando en Anoeta.

Estaba mejor el conjunto visitante, pero en el primer disparo de la Real, por mediación de Luka Sucic a pase de Guedes, la Real marcó el primero del partido (minuto 24). Por contra, a los pocos minutos el croata pidió el cambio por una lesión.

En el 36, un error clamoroso de Neto en salida de balón lo aprovechó Mikel Oyarzabal para marcar el 2-0 a placer y a puerta vacía. Cuando el descanso parecía cerca, André da Silva aprovechó la prolongación a un balón en largo del meta Iñaki Peña recortar diferencias con un disparo cruzado (minuto 42). EFE

