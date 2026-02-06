Montero califica al hidrógeno verde como clave para la reindustrialización de Europa

Huelva, 6 feb (EFECOM).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado este viernes al hidrógeno verde como clave para la reindustrialización de Europa y ha destacado que el Gobierno ha movilizado 3.000 millones de euros en ayudas directas para apoyar a esta fuente de energía renovable.

Así se ha expresado la vicepresidenta durante la clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde celebrado desde el miércoles en Huelva, donde el sector industrial y las instituciones han coincidido hoy en señalar este 2026 como el año definitivo para el despliegue de este combustible, un sector estratégico para España, Andalucía y Huelva.

Montero ha ratificado el compromiso del Ejecutivo con esta tecnología, tras elevar la meta de potencia de electrólisis de los 4 GW iniciales a 12 GW para 2030. Según Montero, el hidrógeno verde no es solo una vía de descarbonización, sino una "decisión estratégica de país" para encabezar la reindustrialización de Europa.

Hasta la fecha, el Gobierno ha movilizado 3.000 millones de euros en ayudas directas, una inversión que se espera alcance los 6.000 millones al sumar el capital privado: "España busca ganar competitividad y seguridad", ha afirmado la ministra, quien ha puesto especial énfasis en el papel de Huelva como "referente tecnológico mundial".

Montero ha subrayado la importancia de cerrar la cadena de valor: "No solo vamos a producir energía, sino que vamos a diseñar y fabricar nuestros propios electrolizadores" y ha defendido el corredor H2Med como la "autopista energética" que conectará el sur con el centro de Europa.

Por su parte, el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha exigido al Gobierno central "pragmatismo" y una aceleración urgente en la normativa y ha advertido que la lentitud burocrática en la transposición de directivas europeas pone en riesgo la competitividad de los proyectos y las decisiones finales de inversión.

"Llega la hora de romper la brecha entre los objetivos europeos y la realidad del mercado", ha aseverado el consejero, calificando como "vía lenta" el actual anteproyecto de ley del paquete europeo del hidrógeno. Paradela ha vinculado este retraso a la parálisis en los concursos de acceso a la red eléctrica, afectando directamente a iniciativas como el Valle Andaluz del Hidrógeno.

Pese a los retos regulatorios, el consejero ha destacado que la industria ya representa el 40 % del crecimiento del PIB regional en el último año.

Con 14 proyectos en la Unidad Aceleradora que suman 6.200 millones de euros, reivindicó que "el hidrógeno se escribe con H de Huelva", dado que la provincia y el Campo de Gibraltar concentran el 40 % del consumo nacional de hidrógeno gris, ahora en proceso de transformación. EFECOM

lra/vg/grc

(foto)