Messi: "No vivo pensando en la edad, simplemente en estar bien"

Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE),.- Lionel Messi afirmó, tras marcar los dos goles con los que Argentina derrotó a Austria, con los que se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, que no vive la Copa del Mundo "pensando en la edad" y que simplemente se centra en estar "bien físicamente".

"No lo vivo (el Mundial) pensando en la edad que tengo . Simplemente en estar bien. Me siento bien físicamente, puede que por eso juegue mejor", indicó Messi, que el próximo miércoles cumplirá 39 años de haber nacido en Rosario.

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Preguntado si una vez asegurada la clasificación, tendrá descanso para preparar los dieciseisavos de final, afirmó: "El técnico decidirá si juego o no, o cuánto juego. Me encuentro bien y feliz acompañando a este grupo que compite siempre, sea cual sea el rival y que no se relaja nunca".

Además, quitó importancia a las palabras de Ronaldo Luiz Nazário de Lima que, a la edad de Messi, llevaba cuatro años retirado y pesaba 120 kilos. "A esa edad, él había tenido muchas lesiones graves y no una, sino muchas. Yo no tuve enfermedades graves, no pasé por el quirófano y eso ayuda al cuerpo".

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Respecto al partido contra Austria, admitió que el penalti que falló en el minuto 9, les afectó "un poquito". "Fallamos dos o tres ocasiones claras. Teníamos el manejo del partido, pero la pelota no entraba. Luego nos pudimos reponer, con un fútbol muy intenso, muy rápido", dijo en la zona mixta del estadio AT&T.

"El equipo compite y compite muy bien. Luego se puede jugar mejor o peor, pero n hay duda d qu s va a competir en todos los partidos de la misma manera, sea cual sea el rival", agregó. EFE

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