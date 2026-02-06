Espana agencias

La Bolsa española cae el 0,45 % por la tecnología y con volatilidad de metales y bitcóin

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,45 % en un contexto de dudas sobre el sector tecnológico y volatilidad en los metales preciosos y el bitcóin, y mientras el mercado nacional tiene en el foco al Sabadell, que baja más del 4 % tras presentar resultados.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja el nivel de los 17.700 puntos. Cotiza en los 17.667,1 enteros tras descender ese 0,45 %. Las ganancias del año se reducen al 2,11 %.

En la apertura, los títulos del Banco Sabadell bajan el 4,87 % tras anunciar al mercado un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior. EFE

