El Banco Sabadell cae casi un 5 % tras reducir su beneficio un 2,8 % en 2025

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El Banco Sabadell cae este viernes casi el 5 % en bolsa tras presentar sus resultados de 2025 en los que obtuvo un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8 % menos respecto al año anterior, creciendo a un ritmo inferior al registrado en el tercer trimestre, y unas guías para 2026 que los analistas consideran poco ambiciosas.

En la primera media hora de sesión, los títulos del Sabadell son los que más bajan del selectivo español, IBEX 35, un 4,76 %, situándose el precio de la acción en 3,115 euros.

El IBEX 35 reduce la caída de la apertura al 0,20 % y ha recuperado los 17.700 puntos, al situarse en 17.724,13.

El Sabadell ha presentado unas cuentas de 2025 con un beneficio de 1.775 millones, ligeramente por debajo del año anterior, acompañadas de un paquete para el accionista que conlleva una recompra de 800 millones autorizada por el BCE y transición ordenada en la dirección, con Marc Armengol como próximo consejero delegado.

Según el analista de IG Sergio ávila, la combinación de un beneficio sólido, unido a la devolución de capital y una sucesión en la dirección "sin sustos" es en principio constructivo para la acción, pero el debate se abre en el futuro de los márgenes, ya que si el ciclo de tipos entra en fase de recortes, el banco tendrá que compensar la presión en el margen de intermediación con más comisión, eficiencia y volumen.

Por tanto, según Ávila, el inversor deberá vigilar la guía de 2026, la evolución del coste del riesgo y la capacidad real del nuevo equipo para sostener rentabilidad.

Por su parte, el analista de Bankinter, Rafael Alonso, ha apuntado que la corrección que sufre la acción se debe a que la actividad comercial crece a un ritmo inferior al registrado en el tercer trimestre de 2025, unido a que las guías para 2026 parecen poco ambiciosas.

Desde Bankinter muestra una postura "neutral" respecto a la entidad en bolsa, y sitúan el precio objetivo de la acción en 3,80 euros, frente a los 3,115 euros con los que cotiza a esta hora.

En Renta4, la analista Nuria Álvarez, apuntala la caída de la acción del Sabadell en un mercado exigente, unas cifras presentadas por la entidad que no han supuesto una sorpresa, como tampoco lo han hecho las guías para el próximo año, y el relevo del consejero delegado.

Renta4 sobrepondera el valor, y sitúa el precio objetivo de la acción en 3,78 euros.

Respecto a los restantes bancos que cotizan en el IBEX, Bankinter registra una caída del 0,56 %; CaixaBank, del 0,35 %; Unicaja, del 0,07 %; y Santander, del 0,02 %; mientras que el BBVA sube un 1,12 %.EFECOM

