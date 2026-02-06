Espana agencias

Asesinan al narco colombiano Santiago Gallón, involucrado en el crimen de Andrés Escobar

Bogotá, 6 feb (EFE).- El narcotraficante colombiano Juan Santiago Gallón, involucrado en el crimen del futbolista Andrés Escobar en 1994, fue asesinado en México, confirmó este viernes el presidente Gustavo Petro.

"Santiago Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar que venía de jugar un mundial de fútbol. El hecho acabó con la imagen internacional del país. Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México", expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

En el Mundial de 1994 Colombia perdió 2-1 con Estados Unidos en Los Ángeles, donde el marcador se abrió con un autogol de Escobar, y días después se consumó la eliminación en fase de grupos, por lo que varios de sus compañeros le pidieron al zaguero que no regresara a Medellín y que esperara a que bajaran los ánimos.

Sin embargo, El caballero del fútbol, como era conocido Escobar, decidió regresar a Medellín a poner la cara y fue asesinado el 2 de julio.

Todo sucedió cuando salía de un club nocturno de Medellín, ciudad en la que nació el 13 de marzo de 1967 y donde algunos aficionados le recriminaron por aquel tanto en propia puerta.

En el estacionamiento, los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao también lo juzgaron por su error en el Mundial, ante lo cual Escobar le pidió a los sujetos que lo dejaran tranquilo.

No obstante, el conductor y escolta de los hermanos Gallón Henao, Humberto Muñoz Castro, salió de su vehículo y, sin mediar palabra, le propinó seis disparos al futbolista, que estaba negociando su fichaje con el Milan en reemplazo del veterano Franco Baresi.

Gallón fue detenido en 1995 tras ser implicado en el asesinato de Escobar, que para la época jugaba en el Atlético Nacional, y volvió a ser procesado en 2009 por apoyar financieramente a un grupo de 300 paramilitares en el departamento de Antioquia (noroeste), motivo por el cual fue condenado a tres años y tres meses de prisión.

Igualmente en 2018 fue capturado en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, como parte de un caso sobre tráfico de drogas a Europa.

Sin embargo, el 31 de diciembre de ese año, un juez de control de garantías de Medellín lo dejó en libertad. Gallón vivía desde hace varios años en México. EFE

