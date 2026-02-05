Compromís preguntará a Cuenca en el Congreso si "hizo de Mazón" en la dana y forzó descartar el confinamiento

La diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó preguntará el próximo lunes al que fuera jefe de gabinete del 'expresident' Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en la comisión de investigación sobre la dana, si "él hizo de Mazón" durante el 29 de octubre de 2024 y forzó que se descartara el confinamiento de la población afectada por la catástrofe que provocó 230 fallecidos.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa antes de que Cuenca vuelva a ser interrogado, el próximo lunes por la tarde, en la comisión de la dana en la Cámara Baja. Será la segunda vez que comparezca, después de que en su primera intervención del 1 de diciembre de 2025 dijera que Mazón no estuvo ilocalizable; una sesión que debía producirse el pasado 18 de enero pero que fue aplazada por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Micó ha señalado que, cuando Cuenca compareció por primera vez en la Cámara Baja, todavía no se conocían todos los mensajes que se cruzó el exjefe de gabinete de Mazón con la exconsellera de Interior Salomé Pradas, imputada en la causa judicial de la dana.

A partir de ahí, ha puesto el foco en la necesidad de saber si Cuenca frenó el confinamiento de la población: "Queremos preguntarle si el 'Salo, de confinar nada' --uno de los mensajes que envió el exjefe de gabinete a la exconsellera--, si esta actitud proactiva de 'president' de la Generalitat en funciones significa que él hizo de Mazón".

"Por eso es importante conocer los mensajes que se enviaron Mazón y Cuenca y por eso están borrados y requeteborrados", ha subrayado en alusión al hecho de que no se hayan podido recuperar esos mensajes, que según el exjefe de gabinete se debe a que "se perdió información en un cambio de portabilidad" de su teléfono de la Generalitat.

La representante de Compromís ha advertido que el hecho de que se descartara el confinamiento de la población pueda suponer "un principio de causalidad para que Carlos Mazón pueda acabar en prisión", por lo que preguntará a Cuenca "la relación que tenía ese día" con el 'expresident' y "por qué se negaron [a confinar a la población] sabiendo ahora que la Abogacía de la Generalitat dijo que se podía confinar".

Respecto a "por qué no quisieron", ha sostenido que se debe a que "por encima del interés de proteger a la gente, para ellos estaban los intereses económicos", en alusión al puente del 1 de noviembre de 2024. "Eso es el Partido Popular y lo que intentaremos demostrar en esta comisión", ha rematado.

SEGUNDO INTERROGATORIO A CUENCA

Los comisionados decidieron volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia inicial y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los 'whatsapps' que intercambió con Pradas y que, según él, están "descontextualizados". El día de la tragedia, la exconsellera intercambió mensajes tanto con Mazón como con Cuenca, pero los de este último, que sigue colaborando con la oficina de 'expresident', no han podido recuperarse, pese al intento del juzgado, porque reseteó su tarjeta SIM.

A las 14.11 horas del 29 de octubre de 2024, minutos antes de que Mazón acudiera a El Ventorro a comer con la periodista Maribel Vilaplana, la consellera le informó de que el temporal se complicaba en Utiel. Este último dato se lo trasladó Pradas también a Cuenca en otro mensaje de las 14.25 y a las 16.28 ya le alertaba de un fallecido en esa localidad, una información a la que él no contestó. Eso sí, le informó de que igual iba con Mazón al 112 sobre las 19.00 y, ya cerca de las 20.00, le pidió a la exconsellera que no confinara a la población, pese a que ella le decía que la cosa estaba "muy muy mal" y había muchos "desbordamientos"

Después, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Cuenca negó haber dado instrucciones a Pradas de parte del 'expresident' y aseguró que los 'whatsapps' aportados por la exconsellera estaban "descontextualizados". El pasado 12 de enero, en un careo con Cuenca ante la jueza, Pradas explicó que veía en Cuenca "una extensión" del 'expresident' y achacó sus mensajes en contra de un posible confinamiento a que había hablado con Mazón o bien con otro sus colaboradores, el exsecretario de Presidencia Cayetano García.

Según relató Pradas, a las 19.43 del día de la dana habló con Cayetano García para tratar del posible confinamiento de la población por el peligro que había con la presa de Forata y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía". Cuando Cuenca le mandó un mensaje diciendo "Salo, de confinar, nada", ella le aclaró que la Ley de Emergencias sí amparaba el confinamiento.

En el careo, el exjefe de gabinete de Mazón dijo que la preocupación sobre un eventual confinamiento era exclusivamente suya y que el propio Cayetano García le había expresado dudas sobre esta medida y que no había dado a Pradas ninguna orden.

La factura telefónica del exsecretario de Presidencia muestra que el 29O realizó dos llamadas al abogado de la Generalitat, a las 19.44 y a las 20.25 horas, ambas de un minuto y 42 segundos de duración. Ante la jueza, García consideró que un confinamiento limitaría muchos derechos fundamentales y negó que esa indicación a Pradas se la dijera Mazón o Cuenca.

En su declaración como testigo, el abogado general de la Generalitat explicó que mantuvo una segunda llamada con García sobre las 20.30 horas en la que le trasladaba que le habían dicho que se olvidaran del confinamiento. En ese momento dejó de analizarlo, según dijo a la magistrada.