Metsola sobre la regularización de migrantes en España: "Ningún país debe lidiar solo con la migración"

Roberta Metsola enfatiza la necesidad de una respuesta conjunta del bloque europeo ante el reto migratorio, tras la reciente decisión del gobierno español, y subraya que la gestión eficaz de estos movimientos solo será posible coordinando esfuerzos a nivel comunitario

Durante un reciente encuentro con jóvenes en Madrid, Roberta Metsola abordó el aumento de la desafección de la ciudadanía hacia sus representantes políticos y enfatizó la necesidad de que la dirigencia asuma una postura activa respecto a los retos que afectan especialmente a las nuevas generaciones. La presidenta del Parlamento Europeo afirmó que los políticos deben dejar atrás la pasividad para revitalizar la democracia y respondió a los desafíos que implica el proceso de regularización de migrantes iniciado por el Gobierno español, señalando la importancia de una gestión coordinada a nivel europeo. Según consignó el medio original, Metsola subrayó que la migración constituye una cuestión que compete a toda la Unión Europea.

La presidenta del Parlamento Europeo declaró durante el evento que ningún país debe afrontar en solitario la gestión de flujos migratorios. Tal como informó el medio, Metsola evitó valorar la legalidad o la competencia del proceso extraordinario anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero remarcó la necesidad de una acción común dentro del bloque. Explicó que la Unión Europea ha dedicado amplios esfuerzos a negociar el pacto de migración y asilo, y consideró fundamental que la respuesta a este fenómeno se articule a nivel comunitario y no exclusivamente a escala nacional.

El Gobierno español anunció una medida excepcional que permitirá la regularización de personas extranjeras que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que acrediten al menos cinco meses de estancia continua al solicitar el beneficio. Las proyecciones oficiales indican que alrededor de 500.000 personas podrían resultar beneficiadas por esta regularización. De acuerdo con la información del medio, España justificó la medida como una respuesta ante la realidad migratoria, lo que motivó el pronunciamiento de Metsola sobre la necesidad de implicar a todos los países miembros en la gestión y el reparto de responsabilidades.

Metsola detalló que la estrategia europea actual contempla tanto la definición de una lista de terceros países considerados seguros como el establecimiento de mecanismos que aseguren la colaboración de los países de origen en los procesos de retorno de migrantes. El medio publicó que la mandataria del Parlamento Europeo calificó estas iniciativas como clave dentro del llamado “contrapilar” del pacto de migración y asilo, resaltando el esfuerzo requerido para coordinar a los países miembros y definir criterios unificados.

La intervención de Metsola ocurrió en un foro con más de 300 jóvenes en el CaixaForum de Madrid, marcando además el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. En ese contexto, según detalló el medio, la presidenta del Parlamento Europeo respondió a preguntas sobre otros asuntos de interés público, entre ellos la transparencia democrática, la participación política y la situación de la juventud frente al acceso a la vivienda.

Sobre la erosión del llamado centro proeuropeo y la disminución en la implicación de la juventud, Metsola analizó que parte del desapego podría estar vinculado a una nostalgia injustificada hacia regímenes no democráticos. Recalcó que la integración de países como España en la Unión Europea se ha traducido en mayores cotas de prosperidad y libertad. Además, puntualizó que los jóvenes deben involucrarse en la vida política, ya que la democracia requiere una ciudadanía activa.

En referencia al acceso a la vivienda para los jóvenes, Metsola remarcó, en declaraciones publicadas por el medio, que este debate tampoco puede limitarse al ámbito puramente nacional. Sostuvo que el argumento de la falta de competencias europeas a menudo sirve de pretexto para eludir la acción. Apoyó la promoción de un plan europeo de vivienda asequible, enfatizando que el Parlamento ya ha impulsado iniciativas en esa dirección y que se considera una prioridad a nivel continental.

La agenda de Metsola en Madrid contempló la participación en una ceremonia en el antiguo Salón de Sesiones del Senado, donde se esperaba que dirigiera un discurso y mantuviera un encuentro con el presidente de la cámara, Pedro Rollán. Así también, según reportó el medio, incluyó reuniones institucionales con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante su estancia en España, la titular del Parlamento Europeo puso el acento en la implicancia de la cooperación y la corresponsabilidad en los desafíos actuales de la Unión Europea. Tanto en la gestión migratoria como en los temas de participación democrática juvenil y políticas de vivienda, Metsola insistió, de acuerdo con el medio, en la necesidad de que los Estados miembros no actúen de manera aislada, sino que busquen soluciones colectivas integradas en el marco comunitario.

