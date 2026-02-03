Espana agencias

La eléctrica finlandesa Fortum ganó 763 millones de euros en 2025, un 34 % menos

Helsinki, 3 feb (EFECOM).- La compañía eléctrica finlandesa Fortum obtuvo un beneficio neto de 763 millones de euros en 2025, un 34 % menos que en el ejercicio anterior, debido a la caída de las ventas y del volumen de electricidad generado, informó este martes la empresa.

Fortum, el mayor grupo eléctrico de los países nórdicos por número de clientes, facturó 4.989 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 14 % respecto al año anterior.

Su beneficio bruto de explotación (ebitda) se redujo un 26,4 %, hasta los 1.254 millones de euros, mientras que su ganancia operativa se situó en 939 millones de euros, un 29 % menos que en 2024.

La división de generación eléctrica en los países nórdicos, su mayor negocio en cuanto a ingresos, facturó 3.245 millones de euros, un 14,5 % menos, después de registrar un descenso del 11 % en su volumen de ventas, hasta los 52,4 teravatios hora (TWh).

El beneficio operativo de esta división se redujo un 17,3 %, hasta los 912 millones de euros, lastrado además por la ligera caída del precio medio de la electricidad, que se situó en 51,4 euros por megavatio hora (MWh), un 2 % menos.

La división encargada de la venta minorista de electricidad y gas en los países nórdicos, Polonia y España -su segundo negocio principal- facturó 3.029 millones de euros, un 1,5 % menos.

A pesar de ello, esta división mejoró ligeramente su rentabilidad y registró un beneficio operativo de 127 millones de euros, un 4 % más que en el ejercicio anterior.

Este negocio colocó en el mercado un total de 41,3 TWh de electricidad y gas, la misma cantidad que en 2024.

Fortum mantiene una disputa legal contra Rusia desde febrero de 2024 para tratar de que Moscú le compense por el embargo unilateral de sus activos en territorio ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania, valorados en "miles de millones de euros", según la empresa. EFECOM

