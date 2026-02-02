La AVT pide al Gobierno que aclare si ETA no figura en la lista de organizaciones terroristas de UE como "gesto a Bildu"

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha manifestado inquietud ante la posibilidad de que se utilice la retirada de ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea como moneda de cambio en negociaciones políticas, específicamente respecto a la relación entre el Gobierno y EH Bildu. Según informó Europa Press, la AVT ha solicitado al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez que aclare si la eventual ausencia de ETA en el listado europeo responde a un gesto de tipo político destinado a recabar apoyos parlamentarios.

En comunicaciones dirigidas tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la asociación preguntó si la no renovación de la inclusión de ETA en la lista responde a criterios legales o constituye una concesión política a EH Bildu. Exponen que para acceder al listado es necesario cumplir ciertos requisitos que, según reconocen en sus cartas citadas por Europa Press, "es posible que ahora ETA no cumpla", ya que la organización anunció el cese de su actividad armada en octubre de 2011 y su disolución definitiva en mayo de 2018.

El medio Europa Press detalló que la AVT ha recordado el reciente precedente estadounidense: Estados Unidos eliminó a ETA de su propia lista de organizaciones terroristas en 2022, después de que la embajadora de ese país comunicara que la eliminación respondió a un "trámite burocrático sin ningún efecto real". No obstante, la asociación subrayó que lo que les alarma no es el aspecto burocrático sino "si este hecho, que no tiene ninguna consecuencia legal, se está ofreciendo a Bildu como contrapartida, como gesto ético, para conseguir apoyos parlamentarios". Según el texto citado por Europa Press, la AVT advirtió que un movimiento de ese tipo supondría un "insulto" a las víctimas de la organización.

La AVT enfatizó también que, desde la perspectiva jurídica, una eventual retirada de ETA de la lista europea no modificaría la situación actual. Recalcaron que "todo continuaría igual" en términos legales, ya que ETA seguiría siendo catalogada como "una banda terrorista que ha ocasionado cerca de 900 muertos en nuestro país, miles de heridos, y cuyos responsables aún tienen muchas cuentas pendientes con la justicia".

Por su parte, Europa Press recogió la postura de otra organización que representa a las víctimas de terrorismo, Dignidad y Justicia, la cual también ha exigido públicamente explicaciones urgentes al Gobierno. Este colectivo acusó al presidente Sánchez de utilizar la retirada de ETA de la lista a cambio del "puñado de votos de sangre que le aporta Bildu para mantenerse en la Moncloa". Además, Dignidad y Justicia manifestó que mientras persistan "376 asesinatos sin resolver que podrían aclararse con el testimonio de los etarras", la organización terrorista "no puede desaparecer de la lista".

Ambas asociaciones han mantenido que la posible retirada de ETA del listado europeo no tendría impacto legal sobre los procedimientos judiciales o el reconocimiento del carácter terrorista de la organización, pero consideran preocupante la hipótesis de que sirva como parte de una negociación política. Las cartas y declaraciones recogidas por Europa Press muestran una demanda coordinada de explicaciones oficiales, exigiendo transparencia respecto a las posibles motivaciones del Ejecutivo en el ámbito de las políticas de memoria, justicia y reconocimiento de las víctimas del terrorismo.