Barbón asegura que los trabajadores de ENCE tienen todo el apoyo del Gobierno asturiano y de la FSA

La manifestación celebrada en Navia ha sido uno de los temas centrales durante el acto de conmemoración del 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana (FSA), llevado a cabo en Llanera. El presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, se refirió de manera explícita a la concentración en defensa de los empleados de la planta de ENCE, quienes se enfrentan a la amenaza de un expediente de regulación de empleo (ERE) colectivo. Según reportó la agencia Europa Press, Barbón subrayó la necesidad de impulsar negociaciones reales y estrictas para preservar los puestos de trabajo en la factoría de Navia, reiterando el respaldo institucional y político a los afectados por la situación laboral en la compañía.

En su intervención desde Llanera, Adrián Barbón destacó que tanto el gobierno regional como la FSA se mantienen firmes junto a las personas trabajadoras de ENCE en este escenario de incertidumbre. El medio Europa Press detalló que el presidente asturiano insistió en que los afectados “cuentan con todo nuestro apoyo”, haciendo referencia al envío de una delegación socialista a Navia como muestra directa de respaldo y solidaridad con la plantilla amenazada por el ERE. Barbón trasladó el mensaje también en calidad de secretario general del partido y recalcó que desde el corazón de Asturias piensan en la situación que atraviesa el personal de la empresa.

La movilización, que reunió a cientos de personas en defensa de los derechos laborales en ENCE, obtuvo reconocimiento y visibilidad durante el aniversario de la FSA. Tal como consignó Europa Press, Barbón hizo hincapié en la importancia de que la empresa acceda a generar un proceso de negociación transparente y riguroso, enfocado no solo en la continuidad del empleo sino también en la defensa global de los derechos de la industria y el tejido industrial en el occidente de Asturias.

Durante el acto, Barbón remarcó la obligación política y social de acompañar tanto las reivindicaciones como la negociación colectiva, posicionando al ejecutivo del Principado y a la FSA del lado de las personas empleadas. El dirigente reiteró la presencia activa de representantes socialistas en la movilización de Navia, recalcando que esa representación es simbólica del compromiso asumido frente a los desafíos actuales de ENCE y la potencial afectación a la base industrial de la región.

La cuestión del empleo en ENCE Navia ha adquirido una dimensión relevante dentro del debate político asturiano, especialmente por el impacto que la planta tiene en la economía local y comarcal. Según amplió Europa Press, la postura del gobierno presidido por Barbón se centra en garantizar instrumentos de diálogo eficaces entre la dirección de la empresa y los representantes de las personas trabajadoras, orientados a evitar cualquier reducción masiva de plantilla.

Barbón insistió en que la defensa del trabajo en ENCE constituye una prioridad tanto para el Ejecutivo autonómico como para la FSA, invitando a los sindicatos y organizaciones sociales a mantener la unidad y la presión para lograr soluciones que eviten despidos. En este sentido, el presidente subrayó que la preocupación por ENCE trasciende la coyuntura laboral y se vincula de manera directa con el modelo de desarrollo económico e industrial que se busca preservar en el occidente asturiano.

Europa Press recogió las palabras del presidente, quien se dirigió directamente a los empleados afectados para recordarles que no se encuentran solos en su reivindicación. Barbón volvió a subrayar la importancia de mantener la fuerza colectiva y prometió que tanto la FSA como el gobierno autonómico mantendrán la defensa de sus intereses y de la industria regional en todos los foros institucionales y políticos.

La celebración del aniversario socialista en Llanera quedó así marcada por el respaldo expreso al movimiento sindical y social generado en Navia, con el foco puesto en impedir una desindustrialización de la región occidental asturiana a raíz de eventuales ajustes de plantilla por parte de ENCE. Según reflejó Europa Press, la dirección socialista se comprometió a continuar reclamando un diálogo directo, efectivo y enfocado a la protección integral de los derechos laborales y del futuro del enclave industrial en cuestión.