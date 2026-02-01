Espana agencias

Barbón asegura que los trabajadores de ENCE tienen todo el apoyo del Gobierno asturiano y de la FSA

Durante el aniversario de la FSA en Llanera, Adrián Barbón remarcó la necesidad de entablar un diálogo real y riguroso para preservar empleos en ENCE Navia, resaltando el respaldo socialista frente a la amenaza de despidos colectivos

Guardar

La manifestación celebrada en Navia ha sido uno de los temas centrales durante el acto de conmemoración del 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana (FSA), llevado a cabo en Llanera. El presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, se refirió de manera explícita a la concentración en defensa de los empleados de la planta de ENCE, quienes se enfrentan a la amenaza de un expediente de regulación de empleo (ERE) colectivo. Según reportó la agencia Europa Press, Barbón subrayó la necesidad de impulsar negociaciones reales y estrictas para preservar los puestos de trabajo en la factoría de Navia, reiterando el respaldo institucional y político a los afectados por la situación laboral en la compañía.

En su intervención desde Llanera, Adrián Barbón destacó que tanto el gobierno regional como la FSA se mantienen firmes junto a las personas trabajadoras de ENCE en este escenario de incertidumbre. El medio Europa Press detalló que el presidente asturiano insistió en que los afectados “cuentan con todo nuestro apoyo”, haciendo referencia al envío de una delegación socialista a Navia como muestra directa de respaldo y solidaridad con la plantilla amenazada por el ERE. Barbón trasladó el mensaje también en calidad de secretario general del partido y recalcó que desde el corazón de Asturias piensan en la situación que atraviesa el personal de la empresa.

La movilización, que reunió a cientos de personas en defensa de los derechos laborales en ENCE, obtuvo reconocimiento y visibilidad durante el aniversario de la FSA. Tal como consignó Europa Press, Barbón hizo hincapié en la importancia de que la empresa acceda a generar un proceso de negociación transparente y riguroso, enfocado no solo en la continuidad del empleo sino también en la defensa global de los derechos de la industria y el tejido industrial en el occidente de Asturias.

Durante el acto, Barbón remarcó la obligación política y social de acompañar tanto las reivindicaciones como la negociación colectiva, posicionando al ejecutivo del Principado y a la FSA del lado de las personas empleadas. El dirigente reiteró la presencia activa de representantes socialistas en la movilización de Navia, recalcando que esa representación es simbólica del compromiso asumido frente a los desafíos actuales de ENCE y la potencial afectación a la base industrial de la región.

La cuestión del empleo en ENCE Navia ha adquirido una dimensión relevante dentro del debate político asturiano, especialmente por el impacto que la planta tiene en la economía local y comarcal. Según amplió Europa Press, la postura del gobierno presidido por Barbón se centra en garantizar instrumentos de diálogo eficaces entre la dirección de la empresa y los representantes de las personas trabajadoras, orientados a evitar cualquier reducción masiva de plantilla.

Barbón insistió en que la defensa del trabajo en ENCE constituye una prioridad tanto para el Ejecutivo autonómico como para la FSA, invitando a los sindicatos y organizaciones sociales a mantener la unidad y la presión para lograr soluciones que eviten despidos. En este sentido, el presidente subrayó que la preocupación por ENCE trasciende la coyuntura laboral y se vincula de manera directa con el modelo de desarrollo económico e industrial que se busca preservar en el occidente asturiano.

Europa Press recogió las palabras del presidente, quien se dirigió directamente a los empleados afectados para recordarles que no se encuentran solos en su reivindicación. Barbón volvió a subrayar la importancia de mantener la fuerza colectiva y prometió que tanto la FSA como el gobierno autonómico mantendrán la defensa de sus intereses y de la industria regional en todos los foros institucionales y políticos.

La celebración del aniversario socialista en Llanera quedó así marcada por el respaldo expreso al movimiento sindical y social generado en Navia, con el foco puesto en impedir una desindustrialización de la región occidental asturiana a raíz de eventuales ajustes de plantilla por parte de ENCE. Según reflejó Europa Press, la dirección socialista se comprometió a continuar reclamando un diálogo directo, efectivo y enfocado a la protección integral de los derechos laborales y del futuro del enclave industrial en cuestión.

Temas Relacionados

Adrián BarbónENCEFederación Socialista AsturianaGobierno asturianoNaviaAsturiasApoyo a trabajadoresEmpleoIndustrializaciónLlaneraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Mañueco apela a la "unión" y pide al PSOE firmar la 'Carta más justa' por una financiación autonómica igualitaria

El dirigente autonómico plantea que todos los partidos respalden una propuesta común que exija a Moncloa un sistema de reparto equitativo, defendiendo la igualdad real entre territorios y los servicios públicos en toda la población

Mañueco apela a la "unión"

Queipo (PP) exige a ENCE que recapacite y retire el ERE en la planta de Navia porque "no es justo ni de recibo"

Dirigentes políticos y representantes locales reclaman la anulación del expediente laboral en ENCE Navia, advirtiendo de un fuerte impacto económico y social para toda la comarca y exigiendo explicaciones sobre ayudas públicas otorgadas a la empresa

Queipo (PP) exige a ENCE

Ayuso prevé dos años de "absoluta ambición" en el PP de Madrid para revalidar apoyo en los municipios: "Vamos a por más"

Isabel Díaz Ayuso destaca que el PP madrileño afronta el reto de crecer y fortalecer su presencia local, defendiendo gestión eficiente y principios claros frente a adversarios políticos, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana en toda la región

Ayuso prevé dos años de

Sánchez reprocha al PP su "incoherencia" al ceder ante Vox en inmigración: "Vox tira del ronzal y el PP allá que va"

Pedro Sánchez critica a los populares por cambiar su postura respecto a la regularización de migrantes tras la presión ejercida por Vox, señalando contradicciones y exigiendo escuchar a empresarios, sociedad civil, Iglesia y sentido común español

Sánchez reprocha al PP su

Ayuso avisa de que el Gobierno irá "al choque sin cuartel" para conseguir una España "desastrada" y de "subsidio"

La presidenta madrileña advierte que el Ejecutivo de Sánchez busca un país profundamente polarizado, con instituciones debilitadas y dominio absoluto del poder, mientras acusa al Gobierno central de utilizar recursos públicos para desprestigiar adversarios y socavar la independencia judicial

Ayuso avisa de que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco claves para entender las

Cinco claves para entender las elecciones de Aragón: que la derecha sume sin Vox y exigencias “inasumibles” que crecerán tras el 8-F

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 pese a detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Feijóo acude a la comisión de la DANA en plenas elecciones aragonesas y señalado por sus conversaciones con Mazón el día del desastre

Arranca el juicio por el ‘caso Mercasa’: empresas españolas, una pública, que habrían pagado millones en ‘mordidas’ para construir un mercado en Angola

Un juzgado exime a una aseguradora de tener que pagar la indemnización por mala praxis de la empresa privada que imprimía títulos defectuosos de la Universidad de Santiago de Compostela

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

La economía española crece, pero las empresas frenan su gasto: el sector privado se estanca mientras la inversión pública crece casi un 50% desde 2019

Super ONCE: estos son los resultados del Sorteo 5 de este domingo 1 de febrero de 2026

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia