Guitarte (TE) pide un nuevo instituto en Alcañiz y exige al Gobierno de Aragón que apueste por la educación pública

El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha manifestado hoy en Alcañiz su firme apuesta por la enseñanza pública de calidad y ha reclamado al Gobierno de Aragon la construcción de un nuevo instituto de forma "urgente".

Desde las inmediaciones del actual instituto, el IES Bajo Aragon, Guitarte ha denunciado la situación del recinto, lleno de edificios que han ido saturando todo el espacio del centro, que actualmente alberga a 1.800 alumnos, siendo el más grande de Aragón. "Es evidente que falta planificación", ha reprochado, al tiempo que ha añadido que "hay que buscar nuevos suelos para un nuevo instituto, porque aquí lo que está sucediendo es que sobre la misma parcela se van cada vez haciendo más edificaciones y faltan ya espacios libres, que en un colegio son tan importantes como los cubiertos".

El candidato ha ratificado"la apuesta de Teruel Existe por la enseñanza pública de calidad" ya que la educación pública "es la única que está en el territorio, es la única que tenemos en todos los pueblos, la única que nos da cobertura a todos".

Guitarte ha estado acompañado por otros miembros de la candidatura de Teruel Existe, como el coordinador del Bajo Aragón y candidato número 5 Jorge Santafé, que es además profesor de Secundaria, quien se ha referido a los problemas que se derivan de esta masificación en el centro y ha explicado "la dificultad enorme de tener 1.800 alumnos a la hora de ofrecer una enseñanza pública y de calidad, donde hay coordinar a 150 profesores o existen 10 clases en el mismo nivel".

Además, ha señalado que las exigencias de un recinto de este tipo no son solo educativas y ha hecho un símil con "imaginemos un evento deportivo o un concierto en los que se reúnen 1.800 personas en un pabellón, hay que poner bomberos, ambulancias. Pues ese mismo número de personas conviven todos los días en el instituto, y sin ningún tipo de control, lo que supone un verdadero peligro".

ANTIGUO HOSPITAL DE ALCAÑIZ

Las reivindicaciones sanitarias también han estado presentes en esta jornada del candidato de Teruel Existe en Alcañiz. Tomás Guitarte ha pedido que se aproveche el edificio del antiguo hospital de Alcañiz para destinarlo a servicios sociosanitarios como hospital de largas estancias y para procesos de rehabilitación, a fin de ofrecer tanto a los pacientes como a sus familiares un proceso más tranquilo en esas situaciones, como se hace por ejemplo en Teruel con el Hospital de San José, o en Zaragoza con el Hospital de San Juan de Dios.

Guitarte ha afirmado que es una reivindicación compartida por toda la sociedad alcañizana y que se trata de "un servicio que no hay ni en Alcañiz ni en el conjunto de la comarca", siendo "muy demandado por los habitantes del Bajo Aragón histórico" y que, además de sus beneficios para los pacientes y sus familias, "contribuiría a mantener la actividad económica en la zona".

