Espana agencias

El PSOE propone al Congreso celebrar el quinto centenario de la primera elaboración de chocolate en Europa

Guardar

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso llamando a impulsar la conmemoración del Quinto Centenario de la primera elaboración de chocolate en el mundo occidental, un hito que los socialistas sitúan en 1534 en el Monasterio de Piedra, en el municipio zaragozano de Nuévalos.

Aunque todavía quedan ocho años para conmemorar este 500 aniversario, el PSOE ha decidido registrar ahora su iniciativa en el Congreso, coincidiendo precisamente con la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón.

La proposición, recogida por Europa Press y que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Pesca, insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para la conmemoración del quinto centenario "en colaboración con las administraciones competentes, las empresas del sector chocolatero, los maestros chocolateros, las academias gastronómicas y cualquier otro agente vinculado a esta actividad".

Asimismo, pide reconocer el potencial turístico que puede representar la puesta en valor de la fabricación del chocolate para numerosos municipios españoles.

La PNL también plantea colaborar en la organización de eventos que, con el horizonte del año 2034, permitan difundir "la historia de la llegada del chocolate a España, su relevancia para la gastronomía mundial y la importancia económica del sector en el país". Además, propone acordar la organización de un evento final en Aragón en 2034 y promover la declaración institucional de "Aragón, capital mundial del chocolate" durante ese año.

MOCTEZUMA, CORTÉS Y DOS MONJES DEL CÍSTER

Los estudios historiográficos acreditan, según el texto, que en 1521 el emperador azteca Moctezuma II ofreció cacao al conquistador español Hernán Cortés y en una carta de este último aparece por primera vez en la cultura europea la referencia al chocolate como "el alimento de los dioses". La palabra chocolate procede del término náhuatl xocoatl, compuesto por xoco (amargo) y atl (agua).

Luego, un monje de la orden del Císter, Fray Jerónimo de Aguilar, que acompañó como traductor al Cortés en su viaje a México, fue el responsable del envío del primer cargamento de cacao, junto con la receta para su elaboración, al abad del monasterio, Antonio de Álvaro, siendo así "los primeros europeos en probar este nuevo producto gastronómico". El primer chocolate a la taza incorporaba cacao, azúcar, canela y vainilla.

El PSOE subraya también la tradición chocolatera de la Orden Cisterciense, la difusión posterior del chocolate en distintas cortes europeas, sus propiedades medicinales apreciadas entre los siglos XVI y XIX y la vigencia actual de numerosas empresas chocolateras en España.

A su juicio, la conmemoración del quinto centenario constituye una oportunidad para visibilizar la calidad del producto, destacar sus beneficios, subrayar su importancia económica y promover su valor cultural y gastronómico, mediante planes estratégicos, rutas turísticas, congresos monográficos y eventos a lo largo del año 2034.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra exige que "de manera urgente" se presente un real decreto ley con "únicamente" la revalorización de pensiones

Gamarra exige que "de manera

PNV acusa de "carroñerismo político" por el caso de las vacunas caducadas a EH Bildu, que dice que han "ocultado hechos"

PNV acusa de "carroñerismo político"

Gamarra asegura que "la única vivienda que le preocupa a Pedro Sánchez es la suya, La Moncloa"

Gamarra asegura que "la única

David Notario se perderá lo que resta de temporada en el Rebi por una lesión en la rodilla

Infobae

Attaoui, en el quinteto de estrellas de 800 en los Millrose Games de Nueva York

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Liberan a Jesús Enrique Gómez,

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”