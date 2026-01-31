Alegría anuncia un bono cultural y deportivo de 150 euros para fomentar el ocio saludable

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado un bono cultural y deportivo de 150 euros para fomentar el ocio saludable y destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años. Así lo ha desvelado en un encuentro con deportistas que esta mañana ha tenido lugar en Zaragoza.

Alegría se ha comprometido a que si es presidenta de Aragón a partir del 8 de febrero el PSOE pondrá en marcha un nuevo bono joven, cultural y deportivo. "Es una medida que favorece y posibilita la actividad deportiva y que puede ayudar a asumir la cuota de un club o gimnasio, una licencia federativa", y que, en definitiva, "nuestros jóvenes puedan practicar deporte y tener un ocio saludable".

La candidata socialista ha añadido que los 150 euros de este bono joven podrán destinarse tanto a la práctica deportiva como a actividades culturales, en complemento con el bono cultural impulsado por el Gobierno de España.

En su encuentro con deportistas, Pilar Alegría les ha trasladado "la necesidad y la importancia de que las personas podamos realizar distintas actividades deportivas tanto en la ciudad de Zaragoza como en los 731 municipios aragoneses".

En el encuentro han participado miembros del Club Náutico de Zaragoza y del Club Helios. Pilar Alegría ha destacado el esfuerzo realizado durante décadas por ambos clubes, en especial en la práctica deportiva náutica y que aprovecha el río Ebro a su paso por Zaragoza.