La jueza del 'caso Negreira' rechaza que el Real Madrid acceda a cuentas del Barcelona

Barcelona, 30 ene (EFE).- El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el 'caso Negreira' ha desestimado la petición del Real Madrid de tener acceso a las auditorías e informes económicos sobre la entidad azulgrana entre los años 2010 y 2021, según figura en un auto al que ha tenido acceso EFE.

El club madrileño había solicitado el acceso a toda esa documentación al estar personado como acusación particular en la causa que investiga un presunto delito de corrupción deportiva por los pagos millonarios, entre 2001 y 2018, del Barcelona a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por supuestos informes arbitrales.

De esta manera, la jueza Alejandra Gil Lima da la razón a uno de los investigados, el expresidente de la entidad Josep María Bartomeu, que en un escrito se opuso a que el juzgado entregara al club blanco la información solicitada al "carecer de legitimación procesal".

Entre otras diligencias, el Real Madrid había requerido los informes de 'due diligence' y auditorías de forensic realizados sobre la gestión económica del Barcelona entre los años 2010 y 2021.

En el auto, la jueza señala que los informes económicos que se piden "no son necesarios" cuando "existen indicios de que los pagos a esas personas físicas y jurídicas sí se efectuaron (facturas, incluso el pagador FCB los admite -lo que no admite es que se hiciesen con la intención de obtener un trato de favor en la competición Deportiva-)".

Además, sostiene que dicha documentación económica "contendrá información irrelevante a los efectos de la presente instrucción, pues no se pide que se concreten a los pagos que se efectuaron a las empresas o personas vinculadas con el Sr Negreira, sino que pretende que se aporten informes que se referirán a toda la gestión económica del FC Barcelona entre 2010 y 2021, que ninguna relevancia tiene para la presente instrucción".

Por el mismo motivo, el auto indica que tampoco ha lugar a requerir al club los informes de auditoría interna y externa realizados sobre sus estados financieros entre los ejercicios 2010 a 2018 ni los presupuestos en que figurase la previsión de realizar pagos a las sociedades de Enríquez Negreira.

El Real Madrid también requirió que el Barcelona aportara el expediente de investigación interna sobre el 'caso Negreira', algo que también ha sido desestimado por el juzgado de instrucción número uno, que sostiene que "la instrucción judicial no puede nutrirse de una investigación interna que puede haber efectuado el club con el fin de una mayor gestión, control y fiscalización de los pagos que efectúa o de los servicios de contrata".

"Pero es que, además, acceder a lo solicitado y exigir a la investigada que aporte el expediente de investigación interna sobre los hechos del presente procedimiento podría suponer un atentado al derecho a no autoincriminarse", añade.

La jueza Gil Lima también ha rechazado el requerimiento al club azulgrana para que aporte a la causa las actas del comité Tax Governance para que analizara, desde una óptica fiscal, los pagos a Enríquez Negreira.

"El análisis de los pagos que ahora nos ocupan desde un punto de vista fiscal es ajeno al objeto de la presente instrucción", argumenta.

La jueza sí ha admitido la testifical del delegado del primer equipo del Barcelona Carlos Naval, ya que indica que "puede ser relevante para concretar dónde estaban, qué se hacía y qué destino, uso o aplicación se le daba a los informes, así como el modo en el que se aprobaban los pagos de las facturas". EFE

