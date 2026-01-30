Espana agencias

La cantera del Carnaval de Cádiz se acuerda de Sandra Peña, que se suicidó con 14 años

Cádiz, 30 ene (EFE).- La cantera del Carnaval de Cádiz rindió anoche varios homenajes con forma de copla a la sevillana Sandra Peña, quien se suicidó a los 14 años tras haber sufrido acoso escolar, durante la celebración de la segunda semifinal juvenil del Concurso Oficial de Agrupaciones.

La comparsa gaditana 'El caminito de vuelta', que representa a unas catrinas mexicanas, describió en uno de sus pasodobles el horror de "aquella tarde de otoño" cuando Sandra "se puso dos alas para escaparse del horror", y reivindicó su figura como recuerdo para que los insultos y los golpes no vuelvan a las clases.

La comparsa de Alcalá de Guadaíra 'A toda máquina' desarrolló en su pasodoble una alegoría sobre los cinco sentidos en la que nadie vio, olió, sintió, escuchó ni habló sobre los insultos y golpes que reciben los acosados en los centros educativos y reclamó máxima atención para que casos como el de Sandra no se repitan.

"Quiero dedicar esta letra que me sale del corazón, llena de rabia y de dolor, llena de amor y de emoción, a Sandra Peña", cantaron los componentes de la chirigota 'Los tímidos, al ataque con tomate', que van disfrazados de un singular escuadrón juvenil que vence su timidez gracias al carnaval.

"Si desde el cielo nos puedes escuchar, desde Cádiz te decimos que no te vamos a olvidar", aseguraron en uno de sus pasodobles, "porque estos tímidos hoy se hacen valientes, no nos vamos a callar, por tu memoria y por tus padres".

La cantera juvenil cantó en sus repertorios también a las niñas y niños de Palestina, sobre los problemas que ha habido en los cribados de cáncer de mama, o en defensa de la clase obrera que participó en la huelga del metal del año pasado, como asuntos de compromiso social abordados entre estas agrupaciones cuyos componentes tienen edades comprendidas entre los 14 y 18 años.

Esta tarde, a partir de las 16:00, se vivirá en el Teatro Falla la última semifinal juvenil, tras la cual el jurado hará oficial qué agrupaciones pasan a la final de esta categoría, que se va a celebrar el próximo viernes 6 de febrero, y la que compiten agrupaciones de las provincias de Cádiz, Sevilla y Badajoz.

Además, hoy arrancan los cuartos de final de adultos, que comenzarán a las 20:30 también en el Teatro Falla, que abrirá el coro 'El sindicato', y por donde desfilarán hasta el 5 de febrero, jornada en la que se conocerá qué agrupaciones pasan a la semifinal, un total de 54 agrupaciones. EFE

