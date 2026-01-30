El vino español explora la exportación al mercado indio que lideran Australia e Italia

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El sector vitivinícola español ya explora opciones en el mercado indio, en el que Australia e Italia son los principales proveedores, según un informe de la Interprofesional del Vino de España (OIVE).

Esta semana después de 18 años de negociaciones, la UE y la India han firmado un acuerdo comercial que permite a las empresas de los países comunitarios el acceso a más de 1.400 millones de consumidores.

Este pacto que prevé eliminar o reducir los aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, lo que supondría un ahorro para las empresas españolas de 4.000 millones de euros anuales en aranceles.

Y en particular, el vino que tenía un gravamen de un 150 % en la India, bajará su arancel al 20 % en la gama premium y al 30 % en la gama media.

En este contexto y por ahora, España es el noveno proveedor en valor de la India con 0,5 millones de euros y el octavo en volumen con 0,2 millones de litros durante el último año móvil hasta noviembre de 2025.

Esto quiere decir que en la actualidad los vinos españoles no tienen una presencia relevante aún, sin embargo el sector se muestra optimista ante las nuevas oportunidades.

En términos generales, la India compró 5,65 millones de litros de vino por valor de 24,9 millones en el último año móvil analizado (datos a noviembre de 2025), un periodo en el que aumentó sus importaciones un 26 % en volumen y un 9 % en valor, según los datos oficiales de India analizados por la OIVE.

Australia se posiciona ya como el principal proveedor de vino de la India, con 2,2 millones de litros y un valor de 6,9 millones de euros, lo que supone el 39 % del volumen y el 28 % del valor del total de vino importado a la India.

De acuerdo a sus datos, la evolución desde el año 2000 señala que Australia es, además, el país "que más cuota de mercado ha ganado" después de beneficiarse del acuerdo Australia-India firmado en 2022.

En valor, Singapur es el segundo en la lista con 4,1 millones de euros, seguida de Francia en tercera posición con 4 millones.

Por otro lado, en volumen, es Italia quien ocupa la segunda posición en volumen de vino importado al país indio, con un valor de 0,6 millones de litros, seguida de Francia, con 0,5 millones de litros.

Cabe destacar que Francia ha sido el proveedor que más "ha reducido" su cuota en el mercado indio, pasando de suponer el 58 % del valor y el 47 % del volumen total de vino importado en el año 2000, al 16 % en valor y el 8,5 % en volumen total en el interanual a noviembre de 2025.

España ha aumentado su cuota de mercado en la India; así, ha pasado de aglutinar el 0,2 % del valor y del 0,1 % del volumen del vino importado por la India en el año 2000, al 1,9 % del valor y el 3,4 % del volumen total en el interanual a noviembre 2025.