Espana agencias

Díaz defiende la gestión del accidente de Adamuz frente al "desastre" de Angrois

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que el Gobierno está gestionando la crisis por el accidente ferroviario de Adamuz (Andalucía) "con dignidad y sin ofender a las víctimas", y lo ha contrapuesto al "desastre" del siniestro de Angrois (A Coruña) de 2013.

En declaraciones a 2Cat y Ràdio 4, Díaz ha señalado que ella vivió el accidente de Angrois siendo parlamentaria autonómica en Galicia y ha remarcado que "cualquier comparación es odiosa".

"Si ustedes vieran aquella gestión, aquel desastre, aquella ocultación, aquella mentira, aquel sufrimiento", ha subrayado Díaz sobre el accidente de Angrois, que provocó 80 fallecidos y que se produjo durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego y de Mariano Rajoy en la Moncloa.

Según Díaz, el Gobierno "no solo está rindiendo cuentas, que faltaría más, sino que está gestionando esta crisis con dignidad y sin ofender a las víctimas".

"Lo dice alguien que ha vivido el siniestro de Angrois. Recuerden lo que pasó en aquellos momentos. Cualquier comparación es odiosa", ha reiterado la vicepresidenta segunda, que también ha recordado que la comisión de víctimas del accidente de Angrois se creó y sigue en activa "justamente por el desastre que en aquel momento se hizo". EFECOM

