Cuenta atrás para Benidorm Fest... con María León y Julia Medina: "No venimos a perder"

Madrid, 30 ene (EFE).- La mexicana María León y la española Julia Medina han establecido para la quinta edición de Benidorm Fest la alianza de dos solistas forjadas en concursos de talentos, "que son como campamentos extremos" y que las han convertido en las "mujeres fuertes" que son sobre el escenario.

"No venimos a perder", advierte a EFE en una entrevista León (Zapopán, 1986), cantante, bailarina, actriz y compositora todoterreno que se dio a conocer como finalista en 2002 del programa 'Popstars' de su país, tras lo que amplió su fama como vocalista de la banda Playa Limbo y en solitario, además de ganar una edición del concurso 'Bailando por un sueño', entre muchos otros logros.

En una visita de tanteo en España, mientras trabajaba en el estudio del productor y compositor Pablo Cebrián, coincidió con Julia Medina (San Fernando, 1994), finalista de 'OT 2018' y de la undécima edición de 'Tu cara me suena', amén de participar en 'Dúos increíbles' y lanzar dos discos: 'No dejo de bailar' (2019) y 'Epicentro' (2021).

"Una de las cosas que nos unió más fue nuestro recorrido en la industria, el cómo nos ha ido como mujeres solistas en un camino difícil, que nos ha llevado a ser las mujeres que somos en el escenario", destaca León.

Cuenta que entonces no sabía qué iba a ser de su vida pero que, siempre pendiente de las oportunidades, pensó inmediatamente en ella como compañera cuando oyó hablar de que se abría el plazo de inscripción de Benidorm Fest.

"Siendo honesta, le pedí que me dejara escuchar la canción. Y, cuando lo hice, llamé corriendo para decir que me apuntaba, porque María me cae genial, porque valoro mucho toda su carrera y porque la canción es tremenda", apunta Medina sobre un tema que ha logrado situarse entre los diez más reproducidos de esta edición.

Titulado 'Las damas y un vagabundo', lleva la firma de la propia León junto a Adrián Atalaya, Pablo Cebrián y Teresa Ferrer y se trata de "una canción ligera que se puede entonar una noche de copas o en la mañana para despertar", pero, sobre todo, de "una canción que une a las mujeres en una industria que constantemente se encarga de separarlas y comparalas en una competencia a veces insana".

Medina, que era pareja de Gonzalo Hermida cuando este concurrió a la primera edición, ya había intentado participar por su cuenta en el festival alicantino en el pasado: "Creo que todo pasa por algo y si me he presentado otros años y no pudo ser, me gusta pensar que estaba la vida guardándome para este momento".

Ambas son conscientes de que muchos artistas no se animan a exponerse en un concurso "porque es un poco volver a empezar, volver a estar en tela de juicio y ver si eres suficiente o no", pero eso no es algo que a ellas les arredre.

"Los concursos son oportunidades que hay que tomar. Son un poco un campamento extremo, pero que constantemente Julia y yo sigamos entrando a este tipo de situaciones que te ponen en un estado vulnerable es por constantes necesidades de crecimiento. Yo lo agradezco porque son cosas que te siguen conformando en una industria que no para de cambiar", reflexiona León.

Apoyan que RTVE haya declinado participar en Eurovisión 2026 por la presencia de una delegación israelí pese al genocidio en Gaza: "Nos sentimos parte de un movimiento importante en el mundo, más importante que el ego de cualquiera de nosotros de presentarnos en un escenario como Eurovisión, que es magnífico".

Y, desde ese punto de vista, celebran la existencia de Benidorm Fest como un festival con personalidad propia, más que como una preselección: "Es un festival increíble. Hay muchos países que no tienen algo así, con ese grado de importancia y la inversión económica", señala León. EFE

