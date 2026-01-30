Espana agencias

Castro: “Simeone tiene mucho mérito, hacer trabajar así a los jugadores no es fácil”

Guardar

Valencia, 30 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, destacó este viernes el potencial del Atlético de Madrid, su rival el sábado en el Ciutat de València, y subrayó el mérito que tiene su colega Diego Simeone por ser capaz de que sus futbolistas trabajen juntos y pensando en el equipo, aunque matizó que también tiene individualidades que pueden decidir un partido.

“Es un equipo completo, que trabajan todos. Vemos al Atleti que muchas veces, si lo necesita, va a defender en bloque bajo con los once jugadores detrás del balón y, hacer a los jugadores trabajar así, no es fácil. Simeone tiene mucho mérito porque todos los jugadores trabajan en equipo”, indicó el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al choque del sábado.

“Es un equipo que tiene mucha calidad porque son capaces de comprar algunos de los mejores del mundo. Pero lo que puedo decir que es más visible es que la calidad individual hace un buen colectivo”, agregó el entrenador luso.

Castro comentó que no se puede fijar solo en un jugador del Atlético de Madrid porque hay varios con capacidad para decantar el partido.

“Tienes que estar muy concentrado, tenemos que estar en nuestra mejor forma, en nuestra mejor versión, para poder hacerles daño. La calidad individual es mucha. En LaLiga no hay equipos malos. Todos son buenos, el Atlético es muy completo, pero también tiene debilidades y vamos a intentar hacerles daño", manigestó.

El entrenador del Levante dijo que, en su opinión, la victoria ante el Elche en la última jornada no supuso que el equipo se haya “quitado un peso” porque “estaban trabajando bien”. “Para mí más importante que la victoria es cómo has ganado. Porque has sido mejor, has tenido más oportunidades en la primera y en la segunda mitad”, afirmó.

Castro, además, admitió que para él son “dolores de cabeza muy buenos” el hecho de la competencia que siente en el equipo en cada entrenamiento.

“Solo pueden jugar once, pero está claro que es mejor tener dolor de cabeza porque tienes que quitar a uno que está bien que cuando tienes que poner a uno y juega el menos malo”, comentó.

Luís Castro explicó también su decisión de concentrar al equipo en las horas previas a los partidos, circunstancia que con el anterior cuerpo técnico no se realizaba, y destacó que lo hace porque cree que puede ser “bueno para el grupo” estar juntos el mayor tiempo posible.

“Es importante para estar concentrado en el partido un poco antes. Yo necesito estar dentro del partido y pienso que para los jugadores puede ser importante también. En casa si pasa algo no estás… yo lo necesito y los jugadores también”, indicó.

Además, el entrenador del Levante comentó que ya puede contar con Matías Moreno y Kervin Arriaga en plenas facultades físicas y confirmó que Elgezabal, operado en diciembre de 2025 de una lesión en la rodilla derecha, se incorporará definitivamente al grupo la próxima semana.

Mientras, el entrenador portugués desveló que esperar contar en un plazo de dos semanas con los lesionados Diego Pampín y Víctor García. EFE

pzm/cta/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bodegas Riojanas acuerda con los sindicatos un ERTE de cuatro meses a partir de febrero

Infobae

India espera la asistencia de 15 jefes de Gobierno, Sánchez entre ellos, a la cumbre de IA

Infobae

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación

Condenado a 5 años un joven conductor que hirió a 2 guardias civiles en su fuga

Infobae

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja