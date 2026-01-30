Alaska y Papúa concluirán ‘Universo Bosque’, retrato de los últimos bosques primarios

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 30 ene (EFE).- El proyecto expositivo ‘Universo Bosque’, que contará con fotografías, un libro y un documental de los últimos siete bosques primarios del planeta, tiene previsto concluir este año con expediciones a Alaska y Papúa Nueva Guinea, donde se recopilará material y retratará esos espacios.

Así lo ha afirmado a EFE uno de los promotores de esta iniciativa, el director de la Casa de la Imagen de Logroño, Jesús Rocandio, quien realiza las imágenes que conformarán esta muestra, de la que ya se han podido ver extractos en ciudades de Alemania, Francia y España.

Rocandio (Logroño, 1958) ha indicado que ‘Universo Bosque’ trata de recoger una visión unitaria de los últimos siete bosques primarios de la Tierra mediante imágenes de grandes formatos, entre los 2 y los 5 metros, a las que hay que sumar un documental sobre el proceso de creación, rodado por el docente de la Casa de la Imagen Imanol Legross.

Este trabajo incluye lo que ha denominado "los siete magníficos", en referencia al bosque tropical amazónico, la jungla del sudeste asiático, las selvas tropicales de África central, los bosques templados de Sudamérica, los bosques primarios de Norteamérica, los últimos bosques primarios europeos en Rusia y los bosques de la taiga siberiana.

Ha precisado que, tras varios retrasos motivados por situaciones como la pandemia de la covid-19, tienen previsto realizar este año las dos expediciones que faltan para completar el proyecto, una a Alaska para fotografiar un bosque que también abarca a Canadá; y otra a Papúa Nueva Guinea.

Una vez realizadas estas últimas expediciones, el proyecto ‘Universo Bosque’ contendrá imágenes de Alaska, Canadá, Amazonia, los Andes, Congo, Guinea, Papúa Nueva Guinea, Polonia y Bielorrusia.

“Esperamos que este año adelantemos con lo que es toda la producción de obra, de forma que a finales de 2026 esté ya lista para su exposición, acompañada de un documental”, ha subrayado.

Ha señalado que ‘Universo Bosque’ comenzará a exponerse por completo, seguramente, ya en 2027, dado que este año es "muy precipitado”, por lo que ya han empezado a ver salas que puedan acoger la muestra y a cerrar fechas.

“Producir esto es muy complicado porque necesita salas muy grandes” para exponer las fotografías de entre 2 y 5 metros, ha resaltado Rocandio, quien ha apuntado que están en conversaciones con varias salas de España, pero también de otros lugares, como Chile y de algunos países de Europa, como Berlín.

Ha asegurado que "este proyecto expositivo va a ser un gran acontecimiento y más en este momento en el que el cambio climático y la emergencia climática están cada día más en boga”.

Esta iniciativa, ha continuado, “también tiene una parte de activismo ecologista, ya que intenta, a través de la belleza, repensar el mundo porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras”.

“Un señor puede hacer, por ejemplo, algo de carpintería y, de repente, siempre está ese artesano que hace esa viga mucho más bella, y eso quiere decir que está mucho más metido con el material y hace que nosotros disfrutemos más de las cosas”, ha resaltado.

Por ello, ha señalado su objetivo de que, “con la belleza de ver estos territorios naturales, la gente tome más partido sobre lo que significa que no se pierda este mundo”.

Rocandio ha puesto en valor el trabajo del botánico francés Francis Hallé, fallecido en diciembre de 2025 y a quien se ha homenajeado recientemente en la Casa de la Imagen de Logroño por haber sido “un defensor de los bosques primarios en la Tierra”.

“Yo he asistido a varias conferencias de Hallé, he tenido la oportunidad de poder conocerlo en directo y realmente era un genio absoluto, por lo que sentimos, un poco, el planeo de su figura por encima de nosotros” en la elaboración de este proyecto, ha apuntado. EFE

