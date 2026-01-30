Espana agencias

Alaska y Papúa concluirán ‘Universo Bosque’, retrato de los últimos bosques primarios

Guardar

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 30 ene (EFE).- El proyecto expositivo ‘Universo Bosque’, que contará con fotografías, un libro y un documental de los últimos siete bosques primarios del planeta, tiene previsto concluir este año con expediciones a Alaska y Papúa Nueva Guinea, donde se recopilará material y retratará esos espacios.

Así lo ha afirmado a EFE uno de los promotores de esta iniciativa, el director de la Casa de la Imagen de Logroño, Jesús Rocandio, quien realiza las imágenes que conformarán esta muestra, de la que ya se han podido ver extractos en ciudades de Alemania, Francia y España.

Rocandio (Logroño, 1958) ha indicado que ‘Universo Bosque’ trata de recoger una visión unitaria de los últimos siete bosques primarios de la Tierra mediante imágenes de grandes formatos, entre los 2 y los 5 metros, a las que hay que sumar un documental sobre el proceso de creación, rodado por el docente de la Casa de la Imagen Imanol Legross.

Este trabajo incluye lo que ha denominado "los siete magníficos", en referencia al bosque tropical amazónico, la jungla del sudeste asiático, las selvas tropicales de África central, los bosques templados de Sudamérica, los bosques primarios de Norteamérica, los últimos bosques primarios europeos en Rusia y los bosques de la taiga siberiana.

Ha precisado que, tras varios retrasos motivados por situaciones como la pandemia de la covid-19, tienen previsto realizar este año las dos expediciones que faltan para completar el proyecto, una a Alaska para fotografiar un bosque que también abarca a Canadá; y otra a Papúa Nueva Guinea.

Una vez realizadas estas últimas expediciones, el proyecto ‘Universo Bosque’ contendrá imágenes de Alaska, Canadá, Amazonia, los Andes, Congo, Guinea, Papúa Nueva Guinea, Polonia y Bielorrusia.

“Esperamos que este año adelantemos con lo que es toda la producción de obra, de forma que a finales de 2026 esté ya lista para su exposición, acompañada de un documental”, ha subrayado.

Ha señalado que ‘Universo Bosque’ comenzará a exponerse por completo, seguramente, ya en 2027, dado que este año es "muy precipitado”, por lo que ya han empezado a ver salas que puedan acoger la muestra y a cerrar fechas.

“Producir esto es muy complicado porque necesita salas muy grandes” para exponer las fotografías de entre 2 y 5 metros, ha resaltado Rocandio, quien ha apuntado que están en conversaciones con varias salas de España, pero también de otros lugares, como Chile y de algunos países de Europa, como Berlín.

Ha asegurado que "este proyecto expositivo va a ser un gran acontecimiento y más en este momento en el que el cambio climático y la emergencia climática están cada día más en boga”.

Esta iniciativa, ha continuado, “también tiene una parte de activismo ecologista, ya que intenta, a través de la belleza, repensar el mundo porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras”.

“Un señor puede hacer, por ejemplo, algo de carpintería y, de repente, siempre está ese artesano que hace esa viga mucho más bella, y eso quiere decir que está mucho más metido con el material y hace que nosotros disfrutemos más de las cosas”, ha resaltado.

Por ello, ha señalado su objetivo de que, “con la belleza de ver estos territorios naturales, la gente tome más partido sobre lo que significa que no se pierda este mundo”.

Rocandio ha puesto en valor el trabajo del botánico francés Francis Hallé, fallecido en diciembre de 2025 y a quien se ha homenajeado recientemente en la Casa de la Imagen de Logroño por haber sido “un defensor de los bosques primarios en la Tierra”.

“Yo he asistido a varias conferencias de Hallé, he tenido la oportunidad de poder conocerlo en directo y realmente era un genio absoluto, por lo que sentimos, un poco, el planeo de su figura por encima de nosotros” en la elaboración de este proyecto, ha apuntado. EFE

sjf/alg/cc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'Los domingos', 'La cena' y más nominadas que llegan a las plataformas el mes de los Goya

Infobae

Detenidos en Murcia dos hombres reclamados por Suecia por blanquear más de 21 millones

Infobae

Hallan troceada, para su venta, la estatua de 'Seve' y detienen a un hombre por su robo

Infobae

Caixabank sube en bolsa más del 3,6 % tras ganar 5.891 millones en 2025, un 1,8 % más

Infobae

El proyecto de ley de presupuestos para 2026 en Francia entra en su recta final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

El caso en el que vivir con los padres no impide cobrar el IMV: requisitos para acceder a la ayuda en 2026

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 30 de enero

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla