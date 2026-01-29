Espana agencias

El PP reitera su compromiso en la lucha contra el acoso, "una lacra que nos interpela a todos y que debemos combatir"

Durante un congreso en Córdoba, Jaime de los Santos enfatizó ante medios la urgencia de medidas eficaces frente a problemáticas en el ámbito educativo, cuestionando la gestión del gobierno nacional y señalando deficiencias en las políticas actuales de protección a menores

Durante el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba bajo el lema ‘Andalucía frente al acoso’, Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular (PP), se refirió a la preocupación del partido frente a lo que considera deficiencias en las políticas del gobierno central respecto a la protección de menores y a los retos actuales en el ámbito educativo. Según declaraciones recogidas por el medio, De los Santos remarcó la necesidad de articular medidas concretas y efectivas para hacer frente a los desafíos que enfrenta el sector educativo en España.

Según informó la prensa, De los Santos destacó la relevancia del congreso como espacio de encuentro para especialistas, docentes, fiscales de menores y psicólogos, con el objetivo de escuchar sus propuestas y experiencias. En este contexto, subrayó la importancia de que los legisladores y responsables políticos atiendan las demandas de la comunidad educativa, recogiendo testimonios directos para fortalecer la elaboración de propuestas que respondan a las necesidades reales del sistema de protección a la infancia.

El dirigente del PP reiteró el compromiso de su formación en la lucha contra el acoso escolar, a la que se refirió como “una lacra que nos interpela a todos y que debemos combatir”, según publicó el medio. De los Santos hizo hincapié en la necesidad de que las iniciativas legislativas y administrativas incluyan la voz de los expertos y los profesionales de la educación, a fin de implementar cambios sustanciales que aborden el acoso en las aulas y en las plataformas digitales.

En sus declaraciones, consignó el medio, De los Santos censuró al Ejecutivo nacional dirigido por Pedro Sánchez y cuestionó la gestión de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación. Según De los Santos, el actual gobierno “no ha sido capaz de hacer nada en favor de los alumnos ni de la educación”, un señalamiento que enmarca en la falta de políticas eficaces para la protección de los menores y la ausencia de avances tangibles en la gestión educativa.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP también se refirió a las aspiraciones políticas de la ministra Pilar Alegría en la campaña electoral de Aragón, expresando escepticismo sobre el conocimiento que, según él, tiene la ministra acerca del sistema universitario de la comunidad. En palabras difundidas por la prensa, De los Santos señaló que “Pilar Alegría es la mejor vocera que podía tener Sánchez” y criticó el intento de la ministra por presentarse como experta en educación sin, según sus palabras, conocer la red universitaria de la región.

De acuerdo con los detalles aportados por los medios presentes, el evento reunió a profesionales de distintas áreas vinculadas al sector educativo y la protección de menores, creando un espacio para el intercambio de experiencias y la presentación de propuestas dirigidas a erradicar el acoso, tanto en entornos escolares como en el ámbito digital. El intercambio entre especialistas fue presentado como clave para diseñar estrategias y protocolos más eficaces capaces de adaptarse a los retos actuales que plantea la convivencia en la era digital.

El medio detalló que, durante el desarrollo del encuentro, los representantes del PP manifestaron su intención de recoger las iniciativas y recomendaciones surgidas de las distintas mesas de trabajo, para trasladarlas tanto a sus programas electorales como a las iniciativas parlamentarias. En este sentido, De los Santos subrayó el propósito de su formación de avanzar en la defensa de la infancia y la adolescencia, señalando la necesidad de reforzar las políticas de prevención, intervención y acompañamiento para los menores afectados por situaciones de acoso.

En el marco del congreso, el PP enfatizó la importancia de contar con instrumentos legislativos y educativos que permitan a los colegios y otras instituciones actuar con mayor eficacia, contando con la colaboración de expertos en psicología, derecho y pedagogía. Según publicó la prensa, De los Santos insistió en que todas las decisiones deben orientarse al bienestar de los alumnos y a generar entornos seguros y respetuosos.

El medio reportó que la temática del acoso escolar y digital continúa ocupando un lugar prioritario en la agenda política y social, debido al impacto que tiene sobre la salud mental y el desarrollo de los menores. Los participantes del encuentro, según recogieron fuentes informativas, coincidieron en la urgencia de actualizar los protocolos existentes y de establecer mecanismos de detección y respuesta más rápidos, lo que requiere tanto recursos materiales como la formación continua del profesorado y el personal de los centros educativos.

En conclusión, la intervención de Jaime de los Santos en Córdoba, según lo consignado por el medio, sumó un nuevo capítulo al debate sobre la eficacia de las políticas gubernamentales en materia de educación y protección de menores, al poner el acento en la necesidad de medidas más resolutivas y en la responsabilidad compartida de combatir el acoso en todos los ámbitos.

