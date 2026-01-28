Espana agencias

El PP replica: "El PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y fomenta el clientelismo político"

Alma Ezcurra acusa al partido en el poder de utilizar procesos de regularización y cambios legales para influir en listados oficiales de votantes, argumentando que estas iniciativas buscan ventajas políticas y afectan la transparencia en la asignación del derecho al voto

Guardar

Al señalar que la nacionalidad española de origen se concederá aproximadamente a 2,5 millones de personas por la llamada Ley de Nietos, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), argumentó que este mecanismo representa un cambio relevante en el censo de españoles residentes ausentes (CERA), lo que incidirá directamente en quiénes podrán ejercer su derecho al voto en las próximas citas electorales. De acuerdo con Europa Press, Ezcurra manifestó que las medidas adoptadas por el Gobierno, en su opinión, provocarán alteraciones significativas en los listados oficiales de votantes en España.

El debate público se intensificó después de que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, expresara durante un acto en Zaragoza su preocupación por la regularización “masiva” de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo, considerando que esto contraviene la política migratoria europea y que responde, según sus palabras, a un intento del Gobierno de aumentar el censo electoral a través de dicha regularización y mediante la citada Ley de Nietos. El medio Europa Press reportó que Feijóo hizo alusión a un número de solicitudes de nacionalidad que superaría los dos millones de personas, una cifra que, desde su perspectiva, tendría impacto en la composición demográfica con derecho a voto en España.

Tras las declaraciones de Feijóo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) refutó las acusaciones y calificó dichos señalamientos como falsos. El PSOE respondió en sus redes sociales, según recogió Europa Press: “Nacionalidad y regularización no es lo mismo”, subrayando que existe una diferenciación administrativa y legal fundamental entre ambos conceptos. La formación socialista argumentó que el líder del PP tergiversa el funcionamiento del sistema electoral y la relación entre nacionalidad y derecho al voto.

En respuesta a la postura del PSOE, Alma Ezcurra utilizó la red social 'X' para insistir en que, desde su punto de vista, el PSOE está alterando el censo electoral en el medio plazo y promoviendo un sistema de clientelismo político utilizando el Boletín Oficial del Estado. Según informaciones de Europa Press, Ezcurra matizó que Feijóo nunca mencionó explícitamente “censo electoral”, sino que habló de “modificaciones en el censo”, con referencia a los cambios que suponen tanto la Ley de Nietos como la regularización de inmigrantes en España.

La eurodiputada del PP explicó que, desde la perspectiva del derecho al sufragio, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que obtengan la nacionalidad por la Ley de Nietos tendrán la posibilidad de votar automáticamente en todas las elecciones, excepto en las municipales. Según detalló Europa Press, Ezcurra también expuso que los extranjeros que obtengan la residencia legal gracias a la regularización prevista y que provengan de países con convenio de reciprocidad con España podrán tener acceso al voto en comicios municipales.

Dentro de este contexto, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP recordó que una proporción significativa de extranjeros regularizados—provenientes de naciones como Iberoamérica, Filipinas, Andorra o Guinea Ecuatorial—podrán solicitar la nacionalidad española tras residir legalmente en el país durante dos años. Una vez obtenida la nacionalidad, estarían habilitados para votar no sólo en las elecciones municipales, sino también en elecciones generales y europeas, detalló Europa Press.

El medio también recogió el mensaje publicado por Ezcurra en 'X', en el que la dirigente conservadora concluyó que la suma de las iniciativas legislativas y administrativas impulsadas por el Gobierno evidencia la intención de modificar los listados electorales de manera progresiva y consolidar una estructura de clientelismo político a partir del uso del Boletín Oficial del Estado.

Europa Press reportó que, tras este cruce de acusaciones, el intercambio de posturas entre PSOE y PP continúa centrado en los mecanismos de acceso a la nacionalidad, la vinculación entre regularización y derecho al voto, y la interpretación del impacto que estas medidas podrían tener en futuras elecciones. El PSOE, por su parte, ha reiterado que equiparar los procesos de nacionalidad y regularización no responde a la realidad jurídica del sistema español, enfatizando que la regulación de los censos y el acceso a derechos políticos se sujetan a normativas específicas y no pueden modificarse mediante procedimientos administrativos ordinarios.

Temas Relacionados

Censo electoralPartido PopularPSOEAlma EzcurraAlberto Núñez FeijóoPedro SánchezEspañaZaragozaClientelismo políticoLey de NietosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Colectivos sociales cargan contra PP, Vox y Junts por tumbar el 'escudo social' y anuncian que protestarán en 'Génova'

Representantes de plataformas vecinales, sindicatos de inquilinos y organizaciones de pensionistas arremeten contra diputados por rechazar la prórroga de ayudas sociales, denuncian desprotección y convocan manifestaciones de alto perfil ante sedes políticas en Madrid

Colectivos sociales cargan contra PP,

Yolanda Díaz, Sira Rego y Bustinduy arroparán a la candidatura de IU y Sumar en actos de campaña electoral

Las principales figuras de la coalición participarán este fin de semana en actos de apoyo en Aragón, reforzando la campaña y el respaldo a sus candidatos, mientras encuestas prevén entre uno y tres escaños para la formación progresista

Yolanda Díaz, Sira Rego y

Las responsables de Igualdad del PSOE acuerdan la revisión del órgano antiacoso y la reactivación del Consejo Feminista

La dirección socialista impulsa una reforma interna tras denuncias recientes, respalda la implementación de nuevas medidas legales y educativas, y prepara encuentros estratégicos con expertas, mientras destaca avances en empleo y protección frente a la violencia sexual y de género

Las responsables de Igualdad del

El PP critica que el Gobierno tramite el indulto a García Ortiz: "El sanchismo indultando al sanchismo"

Representantes del principal partido de la oposición cuestionan la decisión del Ejecutivo de iniciar el proceso para una posible medida de gracia solicitada a título particular para el ex fiscal general condenado por el Supremo por revelación de información confidencial

El PP critica que el

Clara Campoamor entra en la galería de ilustres del Congreso y se convierte en la primera mujer con tondo en la Cámara

El retrato de la pionera del sufragio femenino en España ya ocupa un lugar destacado entre figuras históricas de la política, marcando un hito en la representación femenina dentro del recinto legislativo y abriendo camino para más incorporaciones

Clara Campoamor entra en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso califica de “plataforma de

Ayuso califica de “plataforma de frustrados de la izquierda” a los familiares de las víctimas de las residencias de mayores

El PSOE rediseña su respuesta interna frente a los casos de acoso sexual y anuncia cursos obligatorios en igualdad y prevención

Marco Rubio pone a España como ejemplo de la transición que se tiene que hacer en Venezuela

El presidente del Senado avisa a Pedro Sánchez de que si no asiste al Pleno sobre el accidente de Adamuz podría enfrentarse a “consecuencias jurídicas”

La renuncia de Ábalos a su escaño reduce la capacidad de bloqueo de Junts: su abstención pierde eficacia como instrumento de presión

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos: “Un golpe al campo español”

El Gobierno propone incentivos fiscales para las empresas que contraten con sueldos superiores al SMI

Comprobar Super Once: ganadores del Sorteo 4 este miércoles 28 enero del 2026

Una de cada cuatro viviendas en venta tiene más de 50 años y cuestan casi la mitad que las que tienen entre uno y cinco

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de Champions, en vivo

LaLiga ofrece 50 euros a quienes denuncien a los bares o locales que emitan el fútbol ilegalmente

A qué hora y dónde ver la última jornada de la liguilla de Champions: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan estar en el top 8

Borja Iglesias busca a un niño que le apoyó desde la grada con un tierno cartel contra los insultos homófobos: “¿Me ayudáis?”

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica