Las empresas europeas buscan ampliar cadenas de suministro ante su dependencia de China

Carlo D’Andrea, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en Shanghái, consideró que, a corto plazo, “la alternativa a China es China”, aunque señaló que algunos países de Asia, como Vietnam en el sector textil, Indonesia en manufactura y Malasia en la industria de semiconductores, están comenzando a competir como opciones emergentes. Según consignó EFECOM, esta reflexión se produce al tiempo que las empresas europeas rediseñan sus estrategias para hacer frente a la dependencia de las cadenas de suministro chinas en un contexto global marcado por las crecientes tensiones geopolíticas.

EFECOM informó que la Cámara de Comercio de la UE en China publicó un informe en el que advierte sobre la considerable influencia de Pekín en los circuitos industriales globales, subrayando que la economía mundial experimenta actualmente una fuerte dependencia de las exportaciones del país asiático. El documento señala que China es hoy la “única superpotencia manufacturera del mundo”, pero alerta sobre la creciente preocupación internacional debido a la disposición de las autoridades chinas a utilizar esta posición para ejercer presión sobre sus socios comerciales, entre otras cosas mediante restricciones a la exportación.

Uno de los ejemplos más significativos que recoge el informe, según detalló EFECOM, son las restricciones impuestas por Pekín a la venta de tierras raras, materiales fundamentales para la producción de chips, la industria automotriz y el sector de defensa. Este hecho ha llevado a la Unión Europea a debatir y analizar de forma seria la posibilidad de reducir su dependencia de China en lo que respecta a materiales estratégicos y clave para distintas industrias.

La guerra comercial con Estados Unidos y la debilidad de la demanda interna china también forman parte de los factores que, según el reporte citado por EFECOM, hacen que las empresas internacionales reconsideren el riesgo de depender de un único país, en este caso, China. Muchas compañías extranjeras, especialmente las europeas, han comenzado a priorizar la resistencia y flexibilidad en sus cadenas de suministro por encima de los criterios tradicionales de coste y eficiencia. De acuerdo con el organismo, esa tendencia responde tanto a la cambiante política comercial de Pekín como a la volatilidad del entorno internacional.

El medio EFECOM agregó que el aumento acelerado de las exportaciones chinas hacia la UE, ante la guerra arancelaria y la limitada demanda local, no ha venido acompañado de mejoras sustanciales en el clima de negocios para las empresas europeas que operan en China. Al contrario, persisten las dificultades para acceder y operar en el mercado chino, al tiempo que las medidas chinas han comenzado a generar recelo y rechazo en otros países.

El informe de la Cámara de Comercio de la UE remarca que, hasta ahora, Pekín confiaba en que la Unión Europea mantendría su posición como socio comercial fiable, aunque insatisfecho. No obstante, las nuevas complicaciones podrían conllevar que Bruselas adopte una política “más ofensiva” hacia China, reorientando sus prioridades estratégicas en materia de comercio y suministro.

D’Andrea explicó a EFECOM que, durante años, en Europa se pensó que China evolucionaría hacia nuevas posturas, pero que ya existe la conciencia de que el país asiático no cambiará sus políticas básicas dado que esas prácticas le han resultado económicamente favorables. Según sus palabras, “Europa ha empezado a ver que, si no cambian su estrategia hacia China, China no cambiará”.

La situación actual, según publicó EFECOM, abre la puerta a que otros países puedan aumentar sus capacidades de autosuficiencia y así debilitar, paulatinamente, el poder de control de China sobre las cadenas de suministro globales. El informe plantea que este proceso se acelerará en la medida en que las políticas de autosuficiencia de nuevas economías vayan madurando, lo que podría reducir la centralidad actual de China en varias industrias clave a escala mundial.

El análisis también argumenta que, si Pekín mantiene el rumbo actual en sus políticas comerciales y de exportación, el entorno de incertidumbre y presión geopolítica podría perdurar por largo tiempo. A pesar de este escenario, muchas empresas europeas que actualmente desarrollan operaciones en China planean permanecer tanto tiempo como sea posible, atraídas por el entorno de innovación tecnológica y la “capacidad manufacturera sin parangón” que ofrece el país.

Sin embargo, el informe de la Cámara de Comercio europea —citada por EFECOM— advierte que la disposición y la capacidad de las empresas extranjeras para mantener a China como centro de sus cadenas globales de suministro dependerán, en gran medida, de las futuras decisiones de Pekín sobre el uso de su dominio productivo como mecanismo de presión comercial. El informe concluye que China podría transformarse en un eslabón más del entramado global de producción, pero sometida a riesgos considerables que complican la primacía indefinida que ha disfrutado en las décadas recientes.