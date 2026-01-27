El petróleo Brent sube un 3,02 %, hasta 67,57 dólares tras tormentas invernales en EEUU

El analista de Forex Fawad Razaqzada calculó en su comentario semanal que las tormentas invernales recientes han causado pérdidas de hasta 2 millones de barriles diarios en la producción de crudo estadounidense. El precio internacional del Brent respondió a este escenario, cerrando este martes con un alza del 3,02 % y ubicándose en 67,57 dólares por barril en el Mercado de Futuros de Londres para los contratos de entrega en marzo, según informó EFECOM.

El aumento en la cotización del petróleo del mar del Norte, considerado un referente en Europa, implicó una ganancia de 1,98 dólares en comparación con el cierre del viernes anterior, jornada en la que el barril había alcanzado los 65,59 dólares en la plataforma Intercontinental Exchange (ICE). EFECOM detalló que el Brent se aproxima así a la barrera simbólica de los 70 dólares, mientras los actores del sector energético evalúan las consecuencias de las condiciones meteorológicas extremas registradas en Estados Unidos.

Las tormentas han provocado casi una paralización total de las exportaciones provenientes de las regiones petroleras del Golfo de México, interrumpiendo el flujo habitual de crudo estadounidense hacia los mercados internacionales. Según consignó EFECOM, este impacto ha despertado preocupación entre los inversores y productores por la posibilidad de un déficit en el suministro global, en un contexto donde las reservas y la producción alternativas no logran compensar la reducción estadounidense de manera inmediata.

Razaqzada, citado por EFECOM, vinculó además la tendencia alcista del petróleo con el agravamiento de las tensiones internacionales. Mencionó específicamente las situaciones en Irán y Ucrania, que contribuyen a incrementar la incertidumbre en torno al suministro mundial de crudo. Según su análisis, las preocupaciones por una posible interrupción en las exportaciones iraníes han puesto en alerta a los mercados, especialmente ante un eventual involucramiento de Estados Unidos en la región. “La preocupación por las interrupciones del suministro en Irán ha inquietado a los inversores ante la posibilidad de que el suministro de petróleo se vea afectado, especialmente si Estados Unidos interviene”, señaló Razaqzada según reportó EFECOM.

En cuanto a Ucrania, la continuidad de la guerra, pese a la existencia de negociaciones de paz, mantiene un factor de presión adicional sobre los precios internacionales del crudo. Los mercados consideran que cualquier escalada del conflicto, o el estancamiento de los diálogos diplomáticos, pueden derivar en restricciones adicionales en las rutas de suministro de energéticos, lo que añade volatilidad a las cotizaciones, según la información publicada por EFECOM.

Dentro de este panorama, el comportamiento del mercado petrolero refleja cómo los factores climáticos, junto a los riesgos geopolíticos, inciden de manera directa en la formación de los precios y en las expectativas para el sector. El movimiento registrado en Londres es interpretado por los analistas como una muestra de la sensibilidad de los mercados ante la suma de elementos que afectan la capacidad de producción y exportación de uno de los principales productores mundiales, al tiempo que aumentan los temores sobre futuras interrupciones provocadas por crisis internacionales.

El seguimiento de la evolución de las cotizaciones y las reacciones de los productores, así como los avances en los escenarios de negociación internacional, se mantiene como foco de atención para analistas, empresas del sector y operadores financieros, indicó EFECOM.