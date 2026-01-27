Espana agencias

Amazon cierra sus tiendas físicas de comestibles en EEUU en favor de entrega a domicilio

La compañía apuesta por fortalecer el comercio digital, al enfocarse en pedidos en línea y modificar sucursales Amazon Fresh y Go, mientras impulsa Whole Foods Market y explora nuevos modelos para facilitar compras rápidas de comestibles en todo Estados Unidos

La redefinición de las tiendas de barrio ha tomado fuerza con la reconversión de algunos puntos de venta hacia formatos más pequeños que privilegian la conveniencia, la comida para llevar y productos esenciales, según informó EFECOM. Amazon ha impulsado este proceso a través del cierre de todas las sucursales físicas de Amazon Go y Amazon Fresh en Estados Unidos, decisión que responde a la evolución de los hábitos de consumo y que prioriza la entrega rápida de comestibles a domicilio.

La compañía detalló, a través de un comunicado recogido por EFECOM, que varios de los locales afectados se transformarán en tiendas Whole Foods Market. Esta cadena estadounidense, especializada en productos naturales y orgánicos, fue adquirida por Amazon en 2017 y cuenta con una presencia física en aumento, en parte debido a la integración de minitiendas en aquellos espacios donde antes funcionaban Amazon Go y Amazon Fresh. Desde la firma señalaron que este formato de tienda pequeña representa una transformación en la experiencia de compra y en el acceso a productos cotidianos para la clientela.

De acuerdo con EFECOM, la razón principal detrás de esta estrategia radica en un cambio de preferencias entre los consumidores estadounidenses. Amazon constató que la entrega en línea de alimentos básicos y frescos se ha convertido en la modalidad favorita de abastecimiento ante las exigencias de la vida actual. El comunicado de la empresa destacó que en 2025 se logró distribuir una cantidad récord de pedidos de comestibles, lo que facilitó el acceso de más personas a alimentos asequibles y de calidad.

La empresa además explora nuevas fórmulas comerciales a través de conceptos como los supercentros físicos. Según recogió EFECOM, estos locales están concebidos para que los usuarios puedan comprar de manera práctica una amplia gama de comestibles, productos para el hogar y artículos generales, manteniendo el enfoque en una oferta variada y precios bajos. La transición hacia estos nuevos modelos refleja el interés de Amazon en adaptar su estructura minorista a un entorno donde la digitalización y la inmediatez definen el perfil de los compradores.

En el comunicado, la compañía remarcó que la decisión de dejar atrás los establecimientos Amazon Go y Amazon Fresh marca un énfasis en el comercio digital y responde tanto a las tendencias del mercado como a la oportunidad de optimizar la logística de entregas. Whole Foods Market, integrado a la estrategia general de Amazon desde hace casi una década, amplía su posicionamiento a través de minitiendas que buscan satisfacer la demanda de productos saludables y listas para consumir, a la vez que complementan el portafolio de servicios digitales de la empresa.

El cierre de las tiendas físicas tradicionales y la reconversión de puntos de venta hacia formatos más adaptados a la conveniencia y la entrega rápida señalan, según EFECOM, un movimiento estratégico hacia la concentración de recursos en canales digitales y nuevas propuestas de tienda física orientadas a un consumidor que prioriza la agilidad y el acceso sencillo a los alimentos. Así, Amazon reconfigura su presencia en el comercio de comestibles de Estados Unidos en respuesta al crecimiento sostenido de las compras en línea y al desarrollo de soluciones híbridas para la experiencia de compra.

