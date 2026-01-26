Sumar defiende que Puente está "dando la cara" y critica que el PP busca rédito electoral de la tragedia

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, expuso que el Gobierno revisará el impacto que ha tenido la liberalización del servicio ferroviario en España, una medida que ha generado debate en cuanto a la eficacia y calidad del transporte. Durante una rueda de prensa realizada este lunes en Madrid, Hernández sostuvo que el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha ofrecido explicaciones inmediatas tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Según detalló el medio Europa Press, Hernández defendió la actuación del titular de la cartera y expresó críticas hacia la manera en que el Partido Popular (PP) y Vox han manejado políticamente la tragedia.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz de Sumar consideró que resulta fundamental respetar el curso de la investigación oficial abierta para esclarecer los hechos relacionados con el accidente. Esa indagación, recalcó Hernández, será la que determine la posible existencia de responsabilidades políticas en el caso. La dirigente de la formación política insistió en la necesidad de no anticipar conclusiones mientras no se conozcan los resultados de las pesquisas.

En su intervención, Lara Hernández también resaltó la importancia de mejorar y proteger la red ferroviaria del país. Según consignó el medio, la portavoz opinó que el sistema ferroviario constituye un pilar esencial de la infraestructura nacional. A este respecto, enfatizó la urgencia de destinar mayores recursos públicos tanto a las líneas de alta velocidad como al servicio de Cercanías, especialmente a raíz de las dificultades experimentadas en la red de Cataluña.

En cuanto a la reacción de los partidos de la oposición, Hernández manifestó su rechazo hacia lo que denominó una estrategia electoral del PP y Vox, que, a su juicio, han intentado capitalizar políticamente el accidente en Córdoba. Europa Press reportó que la portavoz fue especialmente crítica con Vox, señalando que difunden información errónea acerca del accidente y desarrollan tácticas de confrontación política. Hernández también arremetió contra Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y recordó episodios en los que acusó al Gobierno de falta de transparencia, comparando esa actitud con la gestión comunicativa del PP en anteriores desastres, como la DANA que afectó a Valencia, señalando que en ese contexto prevalecieron versiones inexactas.

Asimismo, Europa Press informó que Lara Hernández insistió en que tanto el ministro Puente como el presidente Pedro Sánchez han mostrado voluntad de rendir cuentas sobre lo sucedido y han expresado su disposición a comparecer ante el Congreso de los Diputados. La portavoz de Sumar precisó que esta actitud debe ser prioritaria frente a las peticiones de la oposición para que Sánchez dé explicaciones en el Senado, subrayando que los responsables gubernamentales ya han tomado la iniciativa de presentarse ante la Cámara Baja.

La rueda de prensa también sirvió para abordar la solicitud de dimisión de Óscar Puente realizada por Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en respuesta a incidentes recurrentes en el servicio Rodalies de Cataluña. Según publicó Europa Press, Hernández respondió a esa demanda reiterando que la continuidad del Gobierno se fundamentará en su utilidad para la ciudadanía, defendiendo una mayor inversión en infraestructuras y subrayando también la necesidad de impulsar políticas de intervención en el mercado de la vivienda, metas que Sumar persigue en colaboración con el Ejecutivo.

Al extenderse sobre la situación del transporte ferroviario, la dirigente puntualizó que el Gobierno debe revisar el impacto que ha supuesto la liberalización del servicio, proceso en el que se han abierto a la competencia segmentos tradicionalmente bajo control estatal. Según Europa Press, Hernández comparte esta posición con Podemos, otra fuerza integrante del bloque gubernamental.

Durante el encuentro con la prensa, la portavoz de Sumar repitió su llamado a respetar la investigación en curso y a esperar sus conclusiones antes de realizar valoraciones políticas. Además, reclamó responsabilidad a todos los actores implicados para evitar que el debate público se vea distorsionado por intereses partidistas o la propagación de información imprecisa, puntualizó Europa Press.

Sumar, a través de su coordinadora general, subrayó que la prioridad actual es centrar los esfuerzos en la investigación oficial, continuar con el fortalecimiento de las infraestructuras ferroviarias y garantizar que la gestión de los incidentes se base en la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. Hernández reiteró que la formación continuará promoviendo mayores inversiones en el sector público, en especial en los servicios diarios de Cercanías y en las líneas de alta velocidad, para responder mejor a las demandas de los usuarios y a los desafíos recurrentes.