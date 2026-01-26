El TSJ de Cataluña confirma 15 años de cárcel para un hombre que disparó contra dos mossos en Girona

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en torno al tiroteo ocurrido en Les Llosses el 14 de junio de 2023 llega después de un proceso judicial en el que el sindicato Uspac denunció la falta de presencia de abogados de la Conselleria de Interior como parte acusadora en defensa de los agentes heridos. Según Europa Press, el tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, ratificando así la pena de 15 años de prisión impuesta previamente por la Audiencia Provincial de Girona.

La sentencia, consultada por Europa Press, establece que el hombre es responsable de un delito de intento de asesinato y de dos atentados agravados contra agentes de la autoridad. Durante los hechos, el condenado se atrincheró en su domicilio de Les Llosses, municipio ubicado en la provincia de Girona, tras provocar heridas de gravedad a un vecino. En ese contexto, abrió fuego contra dos miembros del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d'Esquadra, quienes acudieron al lugar y resultaron atacados.

De acuerdo con lo documentado por Europa Press, la resolución judicial detalla que, aunque el acusado tenía levemente afectadas sus facultades volitivas, esta circunstancia no fue suficiente para modificar la gravedad de los cargos imputados ni la condena. Este matiz legal se incorporó tras la valoración de informes periciales presentados durante el proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó el fallo inicial de la Audiencia Provincial de Girona dictado en 2025, considerando que existieron pruebas suficientes para mantener la condena íntegra. Entre ellas, se incluyeron los testimonios de los agentes del GEI y evidencias materiales recogidas durante la investigación.

Europa Press destacó que el sindicato Uspac lamentó que la única defensa penal de los agentes recayera en su organización, criticando así la ausencia de representación legal de la Conselleria de Interior como acusación particular. Uspac subrayó la situación enfrentada por los Mossos heridos, quienes sortearon el procedimiento judicial con el apoyo exclusivo del sindicato tanto en la instrucción como en el juicio.

La ratificación del TSJC abarcó no solo el delito de intento de asesinato, sino también los dos cargos de atentado agravado a la autoridad, argumentando que los hechos revistieron especial riesgo para la integridad de los miembros de los cuerpos de seguridad. El escrito del tribunal señaló que la actuación del condenado, pese a sus facultades ligeramente disminuidas, implicó una intención clara de causar daño físico a los agentes.

El episodio, según información recogida por Europa Press, dio lugar a un despliegue operativo del Grupo Especial de Intervención debido a la peligrosidad de la situación y la resistencia que el atacante opuso tras refugiarse en su vivienda.

Las circunstancias específicas en torno al momento del ataque reflejan que el incidente se desencadenó después de causar lesiones graves a su vecino, lo que motivó la llegada de los agentes al domicilio del atacante, según la secuencia oficial narrada en la sentencia consultada por Europa Press.

La resolución final del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, detallada por Europa Press, mantiene las condenas impuestas por las instancias previas, cerrando la vía para nuevos recursos dentro del ámbito judicial catalán.