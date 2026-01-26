El PP pide que el Gobierno no vaya el jueves al funeral de Huelva: "Sería cruel ver a Puente"

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), sostuvo que la asistencia de ministros del Gobierno, en especial la del titular de Transportes, Óscar Puente, a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz representaría una provocación y agravaría el sufrimiento de sus allegados. Según consignó el medio que reportó estas declaraciones, Bravo hizo énfasis en que la presencia gubernamental resultaría “cruel” para quienes perdieron a sus seres queridos en la tragedia ocurrida en Córdoba.

De acuerdo con el reporte del medio, Bravo detalló que la misa funeral tendrá lugar el próximo jueves en la catedral de Huelva, en honor a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La decisión de pedir que los representantes del Ejecutivo no asistan se produce después de que el funeral de Estado planeado para el sábado 31 de enero se aplazara. El dirigente del PP confirmó, en rueda de prensa desde la sede nacional del partido, que el presidente Alberto Núñez Feijóo sí prevé acudir a la ceremonia religiosa en Huelva, pero reiteró que ningún ministro, y concretamente Puente, debería estar presente.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Bravo subrayó: “El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral”. Argumentó que la suspensión del acto de Estado programado para el sábado respondió, según su criterio, al temor del Gobierno a enfrentar a las víctimas, y sostuvo que, bajo esas circunstancias, el Ejecutivo tampoco debería participar en la misa.

Bravo insistió en atribuir una “responsabilidad directa” en el accidente al Ministerio de Transportes. Señaló que la gestión de Óscar Puente careció de diligencia y que el propio ministro, en sus intervenciones públicas, ha intentado desviar la atención de los hechos centrales del siniestro. A juicio del dirigente popular, el ministro Puente debería presentar su dimisión y abstenerse de participar en el próximo Consejo de Ministros.

El partido Popular ha solicitado de modo explícito que la ausencia de miembros del Ejecutivo sea extendida también al presidente Pedro Sánchez, a quien Bravo considera igualmente responsable en el manejo de la situación. “Puente y Sánchez representan ahora mismo al Gobierno en esta tragedia. Y creo que todo lo que sea extensible a ellos prácticamente va de suyo”, declaró el vicesecretario del PP durante su intervención.

Diversas voces han pedido que se priorice la atención a las familias afectadas y que se informe de manera clara sobre lo ocurrido. Bravo recalcó la necesidad de que los allegados accedan cuanto antes a la información relevante sobre el accidente y exigió que no se haga uso político del suceso. También criticó la postura del ministro Puente sobre sus propias competencias, al declarar: “El señor Puente dice que no es ingeniero, pero no para de lanzar mensajes intentando desviar la atención”.

En la misma fecha en que se celebrará la misa en Huelva, la catedral de La Almudena, en Madrid, acogerá una ceremonia en recuerdo de las víctimas del accidente, promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien hizo pública la convocatoria la semana pasada para homenajear a los fallecidos.

Según informó el medio, el Partido Popular ha reiterado que su demanda de no presencia ministerial obedece a la intención de evitar mayor sufrimiento a los familiares y prevenir situaciones que sean interpretadas como provocaciones. Para los dirigentes populares, la presencia de Óscar Puente o de cualquier ministro del actual Ejecutivo constituiría tanto un “insulto” como un gesto de insensibilidad hacia quienes se encuentran en duelo por la tragedia.