El consejero de Presidencia y Emergencias comparecerá el jueves en un Pleno extraordinario del Parlamento

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, comparecerá el jueves 29 en un pleno extraordinario del Parlamento andaluz para informar sobre la gestión de la Junta en la emergencia ocurrida como consecuencia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ocasionó la muerte de 45 personas.

Así lo aprobó el pasado jueves la Diputación Permanente del Parlamento --órgano que vela por la actividad parlamentaria en periodo inhábil, como es enero--. Sanz solicitó, a petición propia, comparecer en este primer pleno del año, y también lo pidieron los grupos de PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

El Pleno extraordinario comenzará a las 16,00 horas con un minuto de silencio por el accidente de Adamuz, y se prevé también la lectura de una declaración institucional, cuyo texto han de consensuar los grupos parlamentarios.

Tras la comparecencia del consejero, se sustanciarán los debates de totalidad del proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía --para el que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de totalidad--, y del proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, al que tanto el PSOE-A como Por Andalucía han registrado enmienda de totalidad.

Finalmente, el Pleno del Parlamento acogerá los debates de totalidad de los proyectos de Ley por los que se crean el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía y el de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía.

Una vez sustanciados estos cuatro debates de totalidad, se procederá a las votaciones correspondientes, que quedarán así para el final de la sesión plenaria.

