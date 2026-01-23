Un estudio de la Universidad de Barcelona señala un "sesgo" del Tribunal Constitucional a favor del Gobierno

Un estudio de investigadores de la Universitat de Barcelona (UB) ha señalado la existencia de un "sesgo" del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Gobierno, después de analizar casi 1.900 resoluciones del TC relativas a la constitucionalidad de normas estatales y autonómicas.

Publicado en la revista 'European Journal of Political Research', indica que hay un 55% de probabilidades de que el TC declare inconstitucional una norma cuando es autonómica, y es "solo del 23%" cuando es estatal, informa la UB en un comunicado de este viernes.

También indica que los casos iniciados ante el TC por el gobierno central tienen una probabilidad media de éxito del 68%, mientras que en el caso de los gobiernos autonómicos es del 31%.

El estudio muestra que la composición ideológica del TC "incide de manera significativa en sus resoluciones": cuando tiene una mayoría conservadora, aumenta la probabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas autonómicas, especialmente en el caso de gobiernos autonómicos liderados por partidos nacionalistas.

La investigación también analiza la actividad del TC en diferentes escenarios políticos y concluye que "cuando hay una coincidencia ideológica entre el TC y el Gobierno y, al mismo tiempo, una dependencia de este gobierno central respecto a partidos nacionalistas, la probabilidad de que el TC anule una norma autonómica desciende significativamente".

Los autores aseguran que este resultado "confirma la hipótesis de que el TC presenta un sesgo sistemático centralista que se manifiesta en la aplicación de una mayor severidad en la legislación aprobada por los parlamentos autonómicos".