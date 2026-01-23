Espana agencias

La Guardia Civil mantiene que hubo sobornos en la trama 'Mediador': regalos, pagos en metálico y tarjetas

Un capitán de Asuntos Internos afirmó ante el tribunal que la investigación apunta a pagos ocultos, regalos y favores para influir en contratos, revelando cómo el general Espinosa aprovechó su cargo para beneficio personal según testigos clave del proceso

En uno de los registros practicados durante el curso de la investigación, agentes localizaron en la residencia del general Francisco Espinosa más de 61.000 euros ocultos en ropa, cajas de zapatos y sobres, una práctica que, según el capitán de Asuntos Internos, suele asociarse a actividades de narcotráfico. Esta circunstancia, reportó la agencia EFE, refuerza las sospechas sobre el origen irregular de los fondos que motivaron la apertura del juicio en la conocida trama 'Mediador', cuyo epicentro gira en torno a presuntos sobornos, pagos encubiertos, obsequios y favores orientados a influir en la asignación de contratos públicos.

Según informó EFE, en la segunda jornada del primer juicio relacionado con el 'caso Mediador', la Guardia Civil defendió la existencia de sobornos dentro del esquema delictivo investigado. El capitán de Asuntos Internos, actuando como testigo, describió la mecánica de la operación como una secuencia que iniciaba con la entrega de pequeños obsequios, continuaba con el pago de sumas de dinero en efectivo y se perfeccionaba con la entrega de tarjetas prepago diseñadas para no dejar rastro. A pesar de las dificultades para acreditar de forma concluyente el uso de estas tarjetas y la entrega de algunos pagos, la investigación fundamentó sus bases en las declaraciones del intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte —detenido en otro proceso— así como en el análisis del contenido de sus teléfonos móviles.

La causa, iniciada en 2022 por instrucciones del Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife tras hechos ocurridos en 2020, posiciona al general Espinosa como figura central. El testigo calificó este asunto como un "fracaso" para la Guardia Civil, debido a que un alto responsable, sexto en la línea jerárquica de la institución, habría recibido regalos y dinero mientras dirigía una fundación con actividades en la región de El Sahel y simultáneamente percibía remuneración del Ministerio del Interior. La defensa, sin embargo, sostuvo que desde 2017 Espinosa ya se encontraba en servicios especiales.

Durante el proceso, EFE señaló que el capitán detalló que, pese a su estatus de servicios especiales, Espinosa mantenía acceso a despacho oficial en Madrid, coche oficial con chófer, residencia institucional, tarjeta identificativa y correo corporativo, entre otros privilegios. El general habría recibido a Antonio Bautista —empresario también acusado— y al mediador Navarro Tacoronte en la sede de la Dirección General en octubre de 2020, reunión que, según el capitán, solo fue posible gracias al rango del general: “Si no hubiera sido general, no estaríamos aquí”, afirmó ante el tribunal.

Entre las evidencias reunidas destaca una grabación en la que el general manifiesta su deseo de justificar ciertos gastos ante su esposa, solicitando entre 2.000 y 3.000 euros para ese propósito. La petición, según una de las grabaciones analizadas, resultaba incómoda para Bautista, quien finalmente accedió al pago a fin de no contrariar los intereses del alto mando. Dentro de las estrategias empleadas para justificar transferencias, se utilizó como pretexto la organización de una conferencia en Tenerife, la cual nunca llegó a celebrarse.

La investigación, complementada con los registros telefónicos realizados a Navarro Tacoronte, reveló que este mediador utilizó la influencia del general y del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo para aproximarse a empresarios y registrar conversaciones, en especial durante almuerzos, algunas de las cuales alcanzan hasta ocho horas de grabación. A partir del análisis de estos registros se ubicó el origen de la trama en un gesto aparentemente menor: la entrega de dos cajas de puros y un encendedor, recogidos por el chófer del general en el aeropuerto de Barajas. Sobre pagos concretos, el capitán solo pudo confirmar una entrega supuestamente realizada por Bautista de 1.500 euros al general a través del mediador; este último aseguró que el dinero le pertenecía.

Dentro de los episodios aportados como ejemplo de la operativa, EFE mencionó un viaje del general Espinosa a Fuerteventura en noviembre, acompañado de su pareja en una relación ajena al matrimonio. Bautista habría abonado tanto los pasajes aéreos, como el alojamiento y el alquiler de un vehículo. Tras ese viaje, surgió —según sostuvo el testigo— la exigencia de que la empresa de Bautista contratara a la compañera sentimental del general por 3.000 euros mensuales, salario superior al propio sueldo del empresario, que ascendía a 2.600 euros. Aunque existieron algunas gestiones comerciales, finalmente la contratación no se formalizó.

Otra línea de análisis presentada por EFE abordó los intentos de Bautista por lograr contratos vinculados al suministro de placas solares con grandes empresas de Canarias, como Lopesan o Eulen, para lo cual el general habría operado como facilitador. Las interacciones transcurrieron a través de un chat privado bautizado como 'Equipo A', cuyo objetivo, de acuerdo con la defensa, era únicamente la organización de una comida. No obstante, en las conversaciones intervenidas se puede escuchar a un asesor de Lopesan advertir al general que el encargo contemplaba un margen del 10 por ciento por encima del precio de mercado, o frases como “te recibo porque me lo ha pedido el general”, refiriéndose a Bautista.

El análisis de los movimientos bancarios reveló que Bautista retiró casi 60.000 euros en metálico en un lapso de cuatro meses, conducta considerada atípica respecto a su gestión anterior al contacto con Espinosa y Navarro Tacoronte. El capitán subrayó durante su declaración, de acuerdo con EFE, la anomalía que representa guardar sumas de dinero tan abultadas en efectivo, aludiendo a que una parte sustancial de esos fondos provenía de Bautista. El testigo también hizo referencia al sistema rudimentario de control financiero empleado por el general, pues en sus apuntes solo figuraba la palabra “cash”.

Como elemento adicional que refuerza las sospechas sobre la opacidad financiera, EFE publicó que el general Espinosa mantenía una cuenta bancaria en Bélgica que no había sido declarada ante la Agencia Tributaria española. Aunque en la misma no se identificaron transferencias relacionadas con Bautista, la cuenta servía para enviar fondos a su pareja.

Uno de los argumentos de la defensa en el procedimiento ha sido que la solicitud de tarjetas por parte del general respondía a la necesidad de sufragar pequeños gastos de representación previos a su jubilación definitiva, prevista para dentro de dos meses, por lo que la intención habría sido incorporarse a la plantilla de la empresa de Bautista después de cesar su vinculación con la Guardia Civil.

La secuencia de los hechos y el análisis de la documentación incautada establecen, siguiendo el reporte de EFE, un patrón donde la figura del alto mando militar habría sido utilizada tanto como acceso a iniciativas empresariales y negociaciones como en la búsqueda de beneficios personales y para su entorno más cercano. El testimonio de los investigadores y las pruebas reunidas durante la instrucción conforman el núcleo probatorio con el que se busca esclarecer el alcance de las conductas enjuiciadas en el 'caso Mediador'.

