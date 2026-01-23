Espana agencias

Irán une a Cibeles al consensuarse una declaración institucional que ensalza la "valentía de las mujeres"

Guardar

Irán ha conseguido unir al Pleno de Cibeles con una declaración institucional firmada por los cuatro grupos políticos de la Cámara --PP, Más Madrid, PSOE y Vox-- que condena "enérgicamente la violenta y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra la población civil" y que ensalza "la valentía y la determinación de las mujeres iraníes, que desde hace años encabezan la defensa de las libertades públicas y de la igualdad de derechos".

La declaración institucional es algo prácticamente en este mandato pero la situación del pueblo iraní ha conseguido limar cualquier diferencia. El texto, que se leerá en la sesión de este martes y al que ha tenido acceso Europa Press, muestra el "firme apoyo al pueblo iraní" del Pleno "ante la grave situación de represión ejercida por la República Islámica de Irán, bajo un régimen que desde 1979 mantiene severas restricciones políticas, sociales y económicas y que reprime con dureza cualquier manifestación de disidencia".

Recordarán que en las últimas semanas la sociedad iraní ha protagonizado movilizaciones pacíficas en numerosas ciudades del país "reclamando un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de sexo, religión u origen étnico".

Es por eso que el Pleno de Madrid "condena enérgicamente la violenta y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra la población civil, que ha provocado miles de víctimas mortales, así como un elevado número de heridos y detenidos" y exige "el cese inmediato de toda forma de violencia contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales".

LA "VALENTÍA DE LAS MUJERES"

El Ayuntamiento de Madrid desea reconocer especialmente "la valentía y la determinación de las mujeres iraníes, que desde hace años encabezan la defensa de las libertades públicas y de la igualdad de derechos".

"La imposición del velo obligatorio constituye un símbolo de la negación sistemática de su libertad y una expresión de la falta de igualdad que afecta al conjunto de la sociedad iraní. El lema 'Mujeres, Vida, Libertad' refleja su liderazgo en la resistencia contra la opresión y la represión", recoge el texto consensuado.

También se exige el fin de las violaciones de derechos humanos en Irán, el respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación y la inmediata liberación de todas las personas detenidas por ejercer estos derechos.

El Ayuntamiento de Madrid reafirma su "compromiso con la defensa universal de los derechos humanos, la igualdad y la justicia, y manifiesta su solidaridad con quienes, dentro y fuera de Irán, luchan por un futuro de libertad y dignidad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Infobae

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Infobae

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Infobae

Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

Infobae

Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions