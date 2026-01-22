Espana agencias

Europa ve al directivo español como gestor sólido y Latinoamérica, como socio preferente

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Los medios europeos muestran a los directivos españoles como gestores sólidos, una percepción distinta a la de los latinoamericanos, que los ven como socios preferentes, según un estudio publicado este jueves por la Fundación Conexión España.

La primera edición del Observatorio del Valor Directivo de España en el Mundo mide el impacto del liderazgo directivo y profesional español a partir de 5.000 menciones en medios internacionales sobre 900 directivos españoles en 30 países.

El estudio incluye un indicador de la proyección internacional de estos directivos, el índice de valor, que en esta edición se ha situado en un 6,12 sobre 10, lo que indica que los directivos analizados tienen una influencia positiva en la reputación de España en el exterior.

El análisis geográfico revela que los medios europeos muestran a los directivos españoles como gestores sólidos en expansión; los norteamericanos, como técnicos de élite; los latinoamericanos, como socios de confianza, y los asiáticos, como especialistas altamente cualificados.

El presidente de la Fundación y de la Cámara de Comercio española, José Luis Bonet, ha destacado en la presentación que el valor de los directivos españoles "es hoy un exponente de eficacia que abre puertas en los mercados más complejos del planeta. Estamos ante una realidad consolidada de éxito global".

La Fundación Conexión España está impulsada por la Cámara de Comercio de España, ICEX, Fundación CEDE y Foro de Marcas Renombradas, junto a CaixaBank, Consejo General del Notariado, Ferrovial, Fundación INCYDE, Freixenet, Iberdrola e Iberia. EFECOM

EFE

