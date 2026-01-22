Espana agencias

El 88 % de las empresas de productos del mar prevé más ventas en 2026, según Aecoc

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El 88 % de las empresas de productos del mar prevé incrementar sus ventas en 2026 y el 12 % cree que seguirán estables, según una encuesta difundida este jueves por la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

La organización de gran consumo ha destacado en una nota que seis de cada diez compañías del sector estiman mejorar sus cifras, frente a un 32 % que espera mantenerlas.

En 2025, el 80 % de las compañías de productos del mar declaró un incremento de sus ventas en valor respecto a 2024, aunque solo el 55 % aumentó volúmenes y el 68 % situó el cierre del ejercicio en línea con sus previsiones.

"Las empresas confían en su capacidad para ganar eficiencia y sostener el crecimiento incluso en un contexto operativo exigente", ha señalado la responsable de Productos del Mar de Aecoc, Àngels Segura.

En un entorno marcado por la tensión geopolítica, los cambios legislativos de la Unión Europea y las dificultades en el relevo generacional, los encuestados han citado como principales retos para 2026 la disponibilidad de producto, la rentabilidad y la falta de personal cualificado.

Según Segura, el foco está puesto en optimizar procesos y proponer soluciones más convenientes para el consumidor.

El sector considera que el consumidor mantendrá este año la demanda en productos del mar, con mayor peso del libre servicio y de las soluciones listas para cocinar.

Las bandejas de pescado fresco y los productos elaborados pueden ganar presencia en los lineales, impulsados por la conveniencia y la planificación de compra, junto a una actividad promocional más selectiva para dinamizar el consumo en momentos clave del año, según las tendencias recogidas en la encuesta.

La responsable de Aecoc ha afirmado que el libre servicio seguirá actuando como palanca para captar nuevos perfiles y ampliar la frecuencia de compra.

Además, resulta necesario planificar, coordinar y dialogar en toda la cadena ante las posibles tensiones en el suministro, ligadas a la disponibilidad de producto y la gestión de costes. EFECOM

