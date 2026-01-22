Ebro Foods completa la compra de la italiana Bertagni al adquirir el 30 % por 112 millones

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El grupo alimentario Ebro Foods ha completado este jueves la adquisición de la empresa italiana de pasta rellena Bertagni con la compra, por un importe de 112,5 millones de euros, del 30 % que aún no era de su propiedad.

Según ha notificado Ebro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los directivos Antonio Marchetti y Enrico Bolla, que junto a otros accionistas conservaron la titularidad de ese 30 % de la compañía, "permanecerán involucrados en la gestión de Bertagni para garantizar una transición exitosa" después de vender sus acciones.

Ebro, que adquirió en 2018 el 70 % de Bertagni, ha apuntado que con la operación de hoy refuerza su posición como "el segundo mayor productor de pasta fresca del mundo", en línea con su "estrategia de seguir creciendo en este segmento".

Ha destacado que Bertagni ha experimentado un importante crecimiento y ha reforzado su posición en el segmento de pasta fresca prémium, con un aumento de sus ventas brutas desde los 70 millones de euros en 2017, hasta los 182 millones en 2024.EFECOM