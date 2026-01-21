El IBEX sube el 0,22% y supera los 17.450 puntos a pesar de criticas de Trump a Europa

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Bolsa española, tras llevar toda la mañana en negativo, se ha dado la vuelta y sube el 0,22 %, por lo que ha recuperado ampliamente el nivel de los 17.450 puntos a pesar de las críticas a Europa hechas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Foro de Davos.

A las 15:30 horas, coincidiendo con la apertura de Wall Street en positivo y con subidas del 0,40 % para el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 y del 0,29 % para el Nasdaq, el selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha ido aminorado su caída hasta finalmente entrar en ganancias poco antes de las 16:00 horas, cuando sube un 0,22 %; y se sitúa en 17.468,5 puntos.

En lo que va de año, el IBEX vuelve a avanzar en sus ganancias hasta un 0,93 %.

Los mercados mundiales se mostraban expectantes ante la intervención de Trump en el Foro de Davos a las 14:30 horas, en el que ha criticado la dirección que ha tomado el rumbo de Europa a la que ha aconsejado "corregir" la dirección, al tiempo que le ha advertido de que si EE.UU. cae, Europa también lo hará, en un momento de fuertes tensiones comerciales por la intención del mandatario de anexionarse Groenlandia e incrementar los aranceles a 8 país europeos.

Tras la comparecencia de Trump en Davos, los restantes mercados europeos presentan un comportamiento mixto, siendo Fráncfort el que más cae, el 0,75 %; seguido de Milán, con el 0,61 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, el 0,45 %; mientras que Londres sube el 0,31% y París el 0,10 %.

El euro se muestra plano frente al dólar y se cambia a 1,172 unidades.

Las mayores subidas en el selectivo son para ArcelorMittal, con el 3.56%; Puig, con el 3,26 %; IAG, con el 3,01 %; y Repsol, con el 2,52%.

En el mercado continuo, Adolfo Domínguez registra la mayor subida, del 5,56 %; por delante de ArcelorMittal, con dicho 3,56 %.

Por el contrario, la mayor caída de la Bolsa española la registra Indra, con el 2,98 %; seguida en el IBEX por Telefónica, con el 0,64 %; Mapfre, con el 0,56 %; e Iberdrola, con el 0,49 %.

ACS se deja un 1,44 % al cotizar ex dividendo, aunque sin ese efecto la caída se reduciría al 0,97 %.

En lo que respecta a las materias primas, el precio del oro registra un avance del 2,14 % y el precio de la onza se encuentra en 4.861,2 dólares tras llegar a un nuevo máximo histórico este miércoles a las 07:31 horas, cuando se situó en 4.887,1 dólares.

Por su parte, la plata registra una caída del 0,48 %, y la onza se encuentra en 94 dólares tras acercarse ayer a su precio máximo en los 96 dólares.

El petroleo se encuentra estable a esta hora, de modo que el Brent, de referencia en Europa, sube el 0,06 %; y el barril se encuentra en 64,97 dólares; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., con una leve alza del 0,13 %, se sitúa en 60,44 dólares.

En cuanto a la rentabilidad de los bonos, el alemán a diez años sube hasta el 2,874 %, y el español hasta el 3,267 %, con la prima de riesgo en 38,8 puntos básicos.

El bitcóin se encuentra plano, situado en 89.440,2 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)