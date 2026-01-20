Las banderas de la UE ondean a media asta en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El pleno del Parlamento Europeo interrumpió sus labores para guardar un minuto de silencio dedicado a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en la provincia de Córdoba, hecho que dejó más de cuarenta fallecidos y provocó una ola de solidaridad institucional desde Bruselas y Estrasburgo. En este contexto, según informó Europa Press, la Unión Europea inició este martes tres días de luto oficial, sumándose así al duelo nacional decretado en España tras el siniestro ocurrido la noche del domingo.

Desde primera hora de la mañana, las banderas comunitarias se desplegaron a media asta en las sedes de las instituciones europeas en Bruselas y Estrasburgo. La Eurocámara fue la primera en tomar esta medida el lunes, exhibiendo no solo la bandera europea sino también la española en señal de luto colectivo. Esta decisión fue secundada por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, tal como detalló el medio Europa Press, estableciendo el homenaje institucional a las víctimas que se extenderá hasta el jueves.

El balance oficial reportó al menos 41 personas muertas y más de un centenar heridas como consecuencia de un descarrilamiento de tren de alta velocidad, ocurrido cerca de las 19:45 del domingo, al que siguió una colisión con otro tren que circulaba en sentido opuesto, según publicó Europa Press. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la declaración de luto oficial —vigente desde el 20 de enero hasta el jueves inclusive— como reconocimiento al impacto social del siniestro.

Durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, la presidenta Roberta Metsola expresó en un mensaje inicial que en nombre de la institución transmitía el pésame y la solidaridad con todos los afectados, y realizó una intervención en español afirmando: "Toda Europa está con España en este momento de profundo dolor". Este gesto institucional buscó reflejar la respuesta conjunta de los Estados miembros ante tragedias que afectan a uno de ellos, según consignó Europa Press.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó sus condolencias a través de mensajes difundidos en redes sociales. “Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos”, escribió von der Leyen en español, según recogió Europa Press. La Comisión dispuso la bajada de banderas en sus edificios desde el martes por la mañana.

El Consejo Europeo, con sede frente a la Comisión en Bruselas, se sumó igualmente al homenaje. Su presidente indicó en un comunicado replicado por Europa Press que el izado a media asta constituye “una señal de duelo por las víctimas del terrible accidente de tren en Adamuz y en solidaridad con el pueblo español”. Insistió en que “estamos con vosotros en estos días de dolor”, reflejando el impacto que generó la noticia entre los líderes y funcionarios del bloque.

Europa Press detalló que este gesto de las instituciones europeas acompaña las manifestaciones públicas de apoyo procedentes tanto de organismos comunitarios como de representantes de los Estados miembros. Las muestras de solidaridad se multiplicaron desde la noche del domingo, cuando las primeras informaciones sobre el accidente llegaron a Bruselas y Estrasburgo.

Tanto en Bruselas como en Estrasburgo, la imagen de las banderas a medio mástil frente a los edificios de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo buscó traducir, de manera simbólica, el acompañamiento del resto del continente al dolor experimentado en España. Los días de luto oficial se prolongarán hasta el jueves, coincidiendo con las jornadas de duelo decretadas por el Gobierno español.

Durante estas jornadas, las instituciones han mantenido las banderas de la Unión Europea izadas a media asta como testimonio visual de la gravedad del accidente y el impacto que provocó en la opinión pública europea, según detalló Europa Press. Este tipo de gestos y declaraciones institucionales han buscado trasladar a las familias de las víctimas y al conjunto de la ciudadanía española el apoyo de la comunidad europea en un momento que fue calificado por las autoridades de “profundo dolor”.

Las reacciones de líderes políticos e institucionales europeos han acompañado además a los mensajes oficiales de los órganos comunitarios. Diversos portavoces y representantes, tanto en Bruselas como en las capitales nacionales, difundieron mensajes en el mismo sentido en redes sociales, y expresaron la disposición del bloque a cooperar con las autoridades españolas ante las consecuencias del siniestro ferroviario de Adamuz, según reportó Europa Press.