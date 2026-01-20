El turismo internacional crece un 4 % en 2025 y aumentará al 3 o el 4 % en 2026, según ONU

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Los turistas internacionales aumentaron un 4 % en 2025, con "resultados sólidos" en la mayoría de los destinos, según recoge el primer Barómetro Mundial del Turismo de ONU Turismo, que pronostica un crecimiento del 3 o el 4 % en el turismo internacional a lo largo de 2026.

ONU Turismo calcula que en 2025 se registraron 1.520 millones de turistas internacionales en todo el mundo, casi 60 millones más que en 2024, unas cifras que reflejan un retorno a las tendencias de crecimiento previas a la pandemia, más cercanas al aumento medio del 5 % anual registrado entre 2009 y 2019.

Los resultados se vieron impulsados por la fuerte demanda, los sólidos resultados de los grandes mercados emisores y la recuperación en curso de los destinos de Asia y el Pacífico, según ONU Turismo.

Asimismo, el aumento de la conectividad aérea y la mejora de la facilitación de visados también contribuyeron a los viajes internacionales durante 2025.

Respecto a 2026, la organización prevé que el turismo internacional crezca entre un 3 % y un 4 % en 2026, aunque avisa de que eso se producirá siempre que "las condiciones económicas mundiales sigan siendo favorables y los conflictos geopolíticos no se intensifiquen".

Las perspectivas de la ONU Turismo para 2026 reflejan una normalización de las tasas de crecimiento tras un fuerte repunte de las llegadas internacionales en 2023 (+34 %) y 2024 (+11 %) y un aumento del 4 % en 2025.

Esta perspectiva positiva se ve ratificada por el último Índice de Confianza del Turismo de las Naciones Unidas y la encuesta realizada entre el panel de expertos.

El 58 % de los expertos encuestados prevé un rendimiento mejor o mucho mejor en 2026 que en 2025, mientras que el 31 % espera resultados similares y el 11 %, peores. EFECOM