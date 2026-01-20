Espana agencias

El Hospital Vall d'Hebron asegura que Illa ha recibido el mismo trato que otros ciudadanos

Barcelona, 20 ene (EFE).- La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha rechazado este martes que el presidente catalán Salvador Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología.

"Los servicios de urgencia funcionan con protocolos de priorización de pacientes en función de los síntomas que presentan. Se hace un triaje y en función de la clínica se priorizan unos determinados pacientes porque se quiere descartar las patologías más graves y emergentes. Es lo que se hizo con Illa, igual que se hubiera hecho con cualquier paciente con una patología similar", ha dicho este martes, en declaraciones a RAC1.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, publicara en la red social X un mensaje en tono de reproche hacia el presidente catalán en el que ponía en duda que hubiera seguido el mismo circuito médico que el resto de ciudadanos: "¿Tú también has tenido que esperar tanda en una camilla en los pasillos como el resto de mortales? ¿O has tenido habitación al instante?"

La jefa de la sección de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron ha negado que exista "un protocolo especial" para el presidente catalán y ha insistido en que éste "entró en un algoritmo de diagnóstico para descartar las patologías más graves y más emergentes", por lo que fue sometido a pruebas y entraron facultativos para atenderlo hasta que se llegó al diagnóstico final.

Este protocolo es "idéntico" al que hubiera recibido cualquier otra persona con sus síntomas, ha subrayado.

Dolors Rodríguez ha puntualizado que el área en el que se ingresa a un paciente depende de la disponibilidad que tenga en cada momento el hospital.

La facultativa ha asegurado que Salvador Illa ha pasado una buena noche y que se encuentra "estable", sin que haya vuelto a tener fiebre, por lo que sigue una "evolución correcta dentro de los parámetros esperables en su situación".

Por ello, se mantiene la previsión de que el presidente catalán pueda pasar hoy mismo de la UCI a planta del hospital.

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días y se prevé que pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución, ha señalado.

Illa, que ingresó en el hospital el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar con pérdida de fuerza en músculos de las piernas, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa. EFE

