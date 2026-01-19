Espana agencias

La Guardia Civil recogerá en Córdoba muestras de ADN de los familiares de las víctimas

Sevilla, 19 ene (EFE).- La Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba capital para que los familiares directos de las víctimas del accidente de tren puedan denunciar y aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos y proceder a su identificación.

La oficina quedará establecida en la Comandancia situada en el número 2 de la avenida de Medina Azahara, según han informado fuentes del instituto armado.

La Guardia Civil tiene en la zona algo más de 220 efectivos, tanto de Seguridad Ciudadana, como de Tráfico y GRS, que están empleando drones y el apoyo de su propio helicóptero.

También se encuentra el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, y se han incorporado especialistas que participaron en la dana para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en ADN como en huellas.

Este despliegue de la Guardia Civil forma parte del operativo por el accidente de trenes que cerca de Adamuz (Córdoba) causó la noche de este domingo al menos 39 muertos y 48 heridos ingresados de los que 12 están en la UCI. EFE

