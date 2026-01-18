Espana agencias

Francis Alonso, Mejor Jugador de la jornada 16 tras su exhibición en Andorra

Guardar

Madrid, 18 ene (EFE).- Francis Alonso, escolta del Río Breogán, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la Jornada 16 de la Liga Endesa gracias a su exhibición en el triunfo del equipo gallego en Andorra, donde se impuso por 101-104 gracias a un triple sobre la bocina del exterior malagueño, que recibe este reconocimiento por primera vez en su carrera.

Alonso, de 29 años, estableció en el Principado una nueva marca personal en anotación (28 puntos), con 6/7 en tiros libres, un inmaculado 5/5 en lanzamientos de dos y 4/9 en triples. Además, aportó 3 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 7 faltas recibidas, para un total de 32 créditos de valoración, lo que también supone un récord personal en la Liga Endesa, donde ya ha disputado 111 partidos.

En los 24 minutos y 48 segundos que jugó el andaluz, el Breogán logró un +14 por el -11 que cosechó cuando estuvo en el banquillo.

Hasta el momento, Alonso ha promediado esta temporada 15,5 puntos y 15,4 créditos de valoración por encuentro. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Al menos dos muertos y heridos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 19 de enero de 2026

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 17 de enero de 2026

Infobae

94-79. El Real Madrid remonta, reafirma su liderato y viajará con ventaja a la Copa

Infobae

1-0. Las paradas de Mariño devuelven al Albacete a la senda del triunfo frente al Cádiz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos muertos y varios heridos

Dos muertos y varios heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): se corta el tráfico entre Madrid y Andalucía

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival