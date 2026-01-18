Fisac: "El marcador dice 79-80, pero no me parece un resultado justo"

Burgos, 18 ene (EFE).- El entrenador del San Pedro Burgos, Porfirio Fisac, sostuvo tras la ajustada derrota de su equipo frente al Barça que, aunque "el marcador dice 79-80", no le parece "un resultado justo".

"Hemos tenido todas las opciones de ganar y es un partido que acaba 79-80, pero no me parece justo", afirmó el técnico, destacando especialmente el nivel mostrado por los suyos en algunos tramos del encuentro.

Para Fisac, el Burgos jugó “de tú a tú” ante un rival de máximo nivel y firmó un partido “sobresaliente”, aunque reconoció que no llegó a ser perfecto, lo que era necesario para lograr la victoria.

El entrenador burgalés señaló el acierto en el tiro exterior como el detalle clave que terminó marcando el desenlace.

“Hemos tenido muchos tiros liberados de tres puntos y buenos lanzamientos que no hemos convertido”, explicó, admitiendo que ese bajo porcentaje fue mermando la confianza del equipo con el paso de los minutos.

"La perfección hubiera estado en hacer buenos porcentajes desde la línea de tres; entonces el resultado habría sido el que debía haber sido”, añadió.

Sobre la fortuna en las finales que se le han escapado, que en el caso del San Pablo esta temporada han sido tres, frente a Manresa, Joventut y Barça, sostuvo: “La suerte es el trabajo. A veces te acompaña y a veces no, pero se trabaja”, concluyó. EFE

