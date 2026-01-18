Espana agencias

España celebra la última subasta de enero tras colocar ya casi 19.000 millones en 2026

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El Tesoro Público español celebrará este martes la última subasta de enero, que será de letras a tres y nueve meses, y lo hará cuando en las primeras pujas del año ha colocado casi 19.000 millones de euros.

La última vez que el Tesoro subastó letras a tres y nueve meses fue el pasado 9 de diciembre. En aquella ocasión, colocó 2.252 millones de euros con una rentabilidad superior.

El interés marginal aplicado a las letras a nueve meses fue del 2,016 %, y la de tres, del 1,999 %.

En este arranque de 2026, el Tesoro ya ha adjudicado 18.943 millones de euros. En la última puja celebrada el pasado jueves colocó 5.857 millones en bonos a tres años y obligaciones a quince y cincuenta años, cuya rentabilidad también subió.

Asimismo, en la puja del pasado martes vendió otros 6.077 millones en letras a seis y doce meses, cuyo interés marginal también creció ligeramente.

Las letras a un año salieron a un interés marginal del 2,048 % y las de seis meses, al 1,981 %.

Por último, y en la que fue la primera puja de 2026, el Tesoro adjudicó 7.009 millones de euros en cuatro denominaciones distintas de bonos y obligaciones del Estado, con un interés superior, y una fuerte demanda por parte de los inversores. EFE

