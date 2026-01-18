Espana agencias

Edu Soto: Cada vez es más difícil hacer sonreír porque la gente, tiene la piel muy fina

Guardar

Rafael Peña

Ceuta, 18 ene (EFE).- El actor y humorista Edu Soto, uno de los rostros más populares de la escena televisiva nacional, ha reconocido que los actores dedicados al humor lo tienen "muy difícil" porque cada vez "la piel está más fina" a la hora de afrontar determinados temas sobre el escenario.

Edu Soto Moreno (Mataró, Barcelona, 1978) ha visto así el panorama actual en una entrevista con EFE en Ceuta, donde anoche presentó su espectáculo "Más vale solo que ciento volando", que le mantiene en una amplia gira nacional.

"Lo peor es que la gente inconforme con lo que ha visto tiene muchas herramientas para demostrarte su disconformidad. Mi trabajo es hacer reír pero ya no se valora eso porque ahora mucha gente se ofende porque nombras algo que les molesta", ha dicho.

No obstante, ha matizado: "No les gusta si lo tienen muy cercano pero si te ríes del vecino la cosa cambia, es decir, es muy complicado no meterte con nadie porque el humor es reírte de todo e incluso de uno mismo, ya que yo me pongo en ridículo delante del público de forma constante. Por ello, invito a la gente a que se rían de lo que sea".

Tras más de veinte años sobre los escenarios, desde que se subió por primera vez en el 2002, dice encontrarse en un momento "de calma porque con este monólogo y otro nuevo que acabo de estrenar el año pasado tengo cerrada una gira de un año completo".

El actor cuenta que "con la fábrica particular que me he creado con mis dos espectáculos es lo que me da de comer, y eso te da mucha tranquilidad, aunque también salen proyectos como una película o un programa de televisión, es decir, tengo mi flotador y mi seguro de vida y eso me da mucha tranquilidad".

El catalán también reconoce con humor que sus dos hijos pequeños "te hacen sentir que ya no estás solo en la aventura y no puedes ser un pirata".

Creador de personajes como "El Neng de Castefa", "Miguel Chiclé", "El Notario", David Mecha o Javi Williams, el catalán cuenta que los actores tienen "una profesión muy cambiante y extraña porque le puede ir a todo el mundo mal y tú tener una racha superbuena, pero también puede ser al revés, en un momento de euforia social pero a ti no te llaman para ningún papel, es decir, es algo raro", ha puntualizado.

De su monólogo "Más vale solo que ciento volando" ha valorado que es "muy cambiante, por eso perdura en el tiempo, ya que tiene una base o unos mínimos que hacen que esté cubierto, pero es distinto en cada ciudad porque la gente te da una energía diferente y en este, que hago muy partícipe al público, de ahí que el espectáculo crece mucho dependiendo de la participación de los asistentes".

Edu Soto no renuncia a ningún proyecto, sobre todo si es el cine donde ha participado en películas como "Mortadelo y Filemón", "En temporada baja", "Campamento Garra de Oso" o "Los Rodríguez y el más allá", pero ha afirmado que a veces renuncia "porque si me sale algo y tengo muchas actuaciones cerradas con mis monólogos no es compatible porque lo difícil de mi trabajo es compatibilizar los proyectos y a veces tienes que renunciar a algo que te encantaría hacer". EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kalumba se convierte en el primer refuerzo invernal del Mallorca

Infobae

La AN juzga a Granados y a otras 13 personas por presuntos amaños en los contratos de fiestas populares en Madrid

La AN juzga a Granados

El gasto en alimentos de marca blanca subió el 6,3 % en 2025, según la consultora Circana

Infobae

Interior, Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios que más incumplen resoluciones del Consejo de Transparencia

Interior, Hacienda y Transición Ecológica,

Hidalgo: la entrada de Turkish e IAG en Air Europa "me ha dado un descanso total"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo multa a una

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

ECONOMÍA

España no encuentra conductores de

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas