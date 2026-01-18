Espana agencias

Cerúndolo derrota a Zhang y vuelve a segunda ronda

Sídney (Australia), 18 ene (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, 21 en el ránking ATP, venció este domingo ante el chino Zhizhen Zhang, 368 del mundo, por 6-3, 7-6(0) y 6-3, en su debut en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el segundo argentino en pasar a segunda ronda tras su compatriota Tomás Martín Etcheverry.

El tenista argentino, de 27 años y originario de Buenos Aires, necesitó poco más de dos horas para imponerse a Zhang y conseguir plaza para la segunda ronda, donde se enfrentará al canadiense Liam Draxl o al bosnio Damir Dzumhur, una vez se resuelva el cruce de primera ronda entre ambos.

Cerúndolo resolvió el partido con autoridad y temple combinando potencia al saque y acierto táctico, tras abrir el último juego con un espectacular intercambio de 19 golpes culminado con una dejada cruzada.

Pese a un intento de reacción de Zhang, que igualó 30-30 con buenas devoluciones, el argentino respondió con un servicio de 181 kilómetros por hora y golpes profundos desde el fondo, antes de cerrar el triunfo con una derecha agresiva que forzó el error de su rival.

El bonaerense terminó la pasada temporada con un rendimiento irregular en el circuito ATP, alternando actuaciones sólidas con eliminaciones tempranas que le impidieron consolidar una progresión sostenida en los grandes torneos.

En el Abierto de Australia de 2025, Cerúndolo logró superar la primera ronda con solvencia, pero no pudo prolongar su recorrido y quedó eliminado en la tercera ronda en un partido contra el australiano Alex de Miñaur que acabó en 7-5, 6-7, 3-6 y 3-6. EFE

