Espana agencias

El precio del alquiler moderó su subida en 2025 y creció a un solo dígito

Guardar

Madrid, 17 ene (EFECOM).- El precio del alquiler moderó su subida en 2025, según los datos que manejan los principales portales inmobiliarios de España, que arrojan una subida anual del 6,9 % en el caso de Fotocasa o del 8,5 % que estima Idealista.

A falta de estadísticas oficiales, Fotocasa señala que el precio de la vivienda en alquiler se encareció en 2025 por cuarto año consecutivo y cerró en 14,21 euros/m2/mes, casi un 7 % más que en 2024, ejercicio en el que aumento fue a doble dígito (14 %).

Desde Idealista cifran la subida en el 8,5 % y fijan la renta media en 14,7 euros/m2/mes, lejos del incremento que observaron en 2024 (11,5 %), cuando tocó máximos. Ambos portales inmobiliarios superan el millón de anuncios de viviendas en venta o en alquiler.

En el caso de Pisos.com, la subida que arrojó el precio del alquiler en 2025 fue del 16,6 %.

Según Fotocasa, la comunidad más cara para alquilar una vivienda en 2025 fue Madrid (20,3 euros/m²/mes), seguida de Cataluña ( 20,02 euros) y Baleares (18,7 euros). Madrid (-1,4 %) fue, sin embargo, la única que registró un descenso anual y los mayores aumentos se dieron en Castilla-La Mancha (19,8 %), Canarias (12,8 %) y Cataluña (11,5 %).

Idealista apunta que entre los grandes mercados los mayores encarecimientos se localizaron en Madrid (9,7 %); Alicante (8,3 %); Sevilla (7 %); Valencia (6,4 %); Palma (6,4 %); Málaga (4,7 %); Bilbao (3,1 %) y Barcelona (1,9 %).

Por capitales, sitúa a Barcelona como la más costosa para alquilar (23,8 euros/m²/mes), seguida de Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros).

Subidas más moderadas y previsiones alcista para 2026

Según Fotocasa, la subida interanual de diciembre fue la más moderada de 2025, abandonando nuevamente las tasas de dos dígitos. Sin embargo, creen que no estamos aún ante un cambio de ciclo claro, pero sí ante un primer indicio de estabilización que indica que el alquiler avanza a dos velocidades.

Las comunidades con mayor dinamismo económico y más demanda comienzan a desacelerar su crecimiento, mientras que las regiones menos tensionadas siguen experimentando aumentos intensos, lo que refleja un desplazamiento de la demanda hacia otros territorios.

En 2026, Fotocasa estima que el alquiler podría encarecerse cerca del 7 % interanual.

Para Idealista, el mayor problema que afronta el mercado del alquiler es la falta de oferta disponible. Aunque constata que los precios ya se están suavizando en las zonas en las que se han topado, siguen subiendo en aquellas en las que no se ha intervenido.

Sin embargo, advierte el portal que este control de precios lo pagan los que buscan un alquiler y comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones endureciéndose.

Pisos.com, que prevé que la vivienda contenga su incremento en 2026 al 7,8 %, lamenta que la búsqueda de un alquiler ajustado al salario medio se haya convertido en un proceso complejo, frustrante y desalentador. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

79 programas de defensa, el aval con el que España encara el examen de la OTAN el día 29

Infobae

Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Infobae

Sin Van der Poel, el belga Thibau Nys favorito en Benidorm, Orts por el podio en casa

Infobae

La Justicia ratifica una condena a una abogada que se apropió del dinero de afectados del caso Fórum

La Justicia ratifica una condena

Marc Murtra, un año de cambio de rumbo en Telefónica hacia la rentabilidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La encrucijada de las “tropas

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

ECONOMÍA

La Xunta de Galicia quiere

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing