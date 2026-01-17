Divulgan los periódicos de la época que narraron desde Huelva el vuelo del Plus Ultra

Huelva, 17 ene (EFE).- El Archivo Municipal de Huelva se ha sumado a la conmemoración del centenario del Plus Ultra, el primer vuelo transoceánico de la historia que unió Palos de la Frontera (Huelva) y Buenos Aires (Argentina) con la puesta a disposición de la ciudadanía los periódicos de la época que narraron la hazaña.

Se trata de una histórica travesía que tuvo lugar entre el 22 de enero y el 10 de febrero de 1926; 19 días y cerca de 10.000 kilómetros protagonizada por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, "que no solo quedó grabado en la historia aeronáutica, sino también en las páginas de la prensa local, la cual ofreció un seguimiento detallado y constante", ha explicado, a través de un comunicado, el concejal de Cultura, Nacho Molina.

Un seguimiento "que forma parte del valioso fondo hemerográfico del Archivo Municipal de Huelva que ahora invitamos a redescubrir y que contiene la colección completa del diario La Provincia, conservada y digitalizada", ha indicado.

Se trata, ha señalado, "de una herramienta fundamental para investigadores, docentes y también para la ciudadanía en general, que consultando estos archivos podrán conocer de primera mano cómo la prensa de la época contó la histórica travesía".

Concretamente, ha detallado Molina, esta colección puede consultarse íntegramente a través de la web del Archivo Municipal, en la que se han destacado dos de los ejemplares de La Provincia concretamente los que corresponden al 22 de enero y al 10 de febrero de 1926, los cuales podrán descargarse íntegramente en formato PDF.

El Archivo Municipal de Huelva conserva en su Hemeroteca la colección completa del diario La Provincia desde el año 1880, en cuyas páginas se reconstruye el relato completo tal como lo conocieron los lectores de 1926: desde los días previos a la partida, pasando por el seguimiento diario del viaje, hasta el regreso triunfal de sus protagonistas el 5 de abril de 1926.

En los días inmediatamente anteriores a la salida del Plus Ultra, la prensa onubense fue reflejando cómo la ciudad y la provincia se preparaban para un acontecimiento excepcional. Desde mediados de enero de 1926, el diario La Provincia informa de reuniones institucionales, acuerdos de entidades locales y de una creciente expectación ciudadana.

El 18 de enero, el periódico detalla el itinerario previsto del viaje; un día más tarde, la llegada de los hidroaviones a la ría de Huelva que fue seguida por numeroso público, junto a autoridades civiles y militares, y en la víspera del despegue, el 21 de enero, el tono del diario adquiere un marcado carácter histórico y simbólico.

Entre los numerosos números que el diario dedicó al raid Palos-Buenos Aires, destacan especialmente los correspondientes al 22 de enero de 1926, fecha de la partida, y al 10 de febrero de 1926, cuando se confirma la llegada a Argentina.

La narración periodística del vuelo se completa con el regreso de los aviadores a Huelva el 5 de abril de 1926. El recibimiento tiene un carácter multitudinario y solemne, con la presencia del rey Alfonso XIII, y es presentado como el cierre de una gesta que había comenzado meses antes en Palos de la Frontera.

Se pueden consultar todos estos ejemplares en www.huelva.es/portal/en/archivo-municipal-y-bibliotecas y en www.huelva.es/portal/en/hemeroteca. EFE

lra/fs/lml